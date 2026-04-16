Найбільшу пенсію в Україні отримує ексрегіонал Ківалов: як йому вдалося отримати виплати, — ЗМІ

Найбільша пенсія в Україні, яка була призначена за рішенням суду, становить понад 245 тисяч гривень. Така виплата аномально-велика навіть для колишніх нардепів.

А отримує її колишній народний депутат та член тоді ще легітимної "Партії Регіонів" Сергій Ківалов. Щоб добитися цих грошей від держави одіозний політик пішов до суду. Про те, як він отримав таку пенсію пише "Телеграф".

У повідомленні йдеться, що колишній регіонал отримував нараховану Пенсійним фондом виплату 6 років — з 2014 по 2020 рік. Проте у 2020 році вирішив це змінити і пішов до суду. Відтак після рішення Одеського окружного адмінсуду його пенсія зросла в 17,5 раза з 14 тисяч до майже 246 тисяч на місяць.

Таку пенсію, що є найбільшою в країні, Ківалов отримує і сьогодні, стало відомо з відповіді ПФУ на депутатський запит нардепа Данила Гетманцева, яка є в розпорядженні видання.

Відео дня

Пенсій Ківалова Фото: Скриншот

У своєму позові до суду Сергій Ківалов зазначив, що тоді до нього застосовується тоді чинна норма закону "Про статус народного депутата", яка давала право отримувати пенсію у розмірі 70% від місячного заробітку нардепів, які ще працюють. Тож він взяв відповідну довідку, де був оклад голови комітету, надбавка за інтенсивність праці та наявністю наукового ступеня та почесного звання, відтак, його зарплата тоді виходила понад 54 тисячі гривень. Тож пенсія мала б стати 37 тис. 851 грн.

Але до цього Ківалов ще й додав для суду довідку про зарплату зі приватного вишу — Міжнародного гуманітарного університету, де колишній нардеп займає посаду президента. В документі його зарплати різко зросли якраз за останні місяці перед судовим позовом.

у жовтні 2019-го – 84 тис. 712 грн;

у листопаді 2019-го – 442 тис. 763 грн;

у грудні 2019-го – 332 тис. 800 грн;

у січні 2020-го – 332 тис. 800 грн.

Тож суддя Михайло Кравченко приймає не стандартне рішення про те, що Ківалову треба призначити пенсію на основі двох доходів, зокрема, за довідкою з приватної установи і треба рахувати зарплату чинного народного депутата, хоча його робота не мала стосунку до депутатської пенсії.

Нагадаємо, що Пенсійна реформа — одна з ключових, над якою зараз працює уряд України. Її модель складатиметься з трьох елементів, розповів в інтерв'ю Forbes міністр соціальної політики Денис Улютін.

Також Фокус писав, що у травні в Україні зросте пенсія. В Україні особи, старші за 65 років, претендують на підвищену пенсію. Водночас для того, щоб її отримати, необхідно відповідати низці вимог. Уже в травні для частини пенсіонерів у віці від 65 років зросте пенсія.