Вопрос ближайших дней: в ЕС назвали условие, когда Украина получит кредит в 90 млрд

Украина уже в ближайшие дни может получить важный кредит в 90 млрд от ЕС. Но это произойдет после того, как нефтепровод "Дружба" заработает. Именно такие условия выдвинул еще действующий премьер Венгрии Виктор Орбан. Такое заявление сделала посол ЕС Катарина Матернова во время подписания кредитного соглашения между Европейским фондом для Юго-Восточной Европы и Укрэксимбанком, сообщают Новини.LIVE.

"Я думаю, это вопрос ближайших нескольких дней. Я считаю, что было очень четкое заявление в письме, подписанном нынешним, но все еще действующим премьер-министром (Орбан, — ред.). И это откроет нам доступ к 90 миллиардам, когда нефтепровод заработает, и это вопрос нескольких дней. Не могу сказать точно когда, но лидеры Евросоюза пообещали в декабре, что Украина получит 90 миллиардов и это произойдет", — заверила она.

Также она рассказала, что на этой неделе в Украине также работает большая миссия ЕС, которая обсуждает детали относительно еще 60 млрд евро на военные нужды.

Открытие нефтепровода "Дружба": что известно

Напомним, что 20 апреля лидер венгерской оппозиции и будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что ожидает возобновления транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", если он пригоден к работе. Также политик подчеркнул, что Будапешт не согласится на уступки в этом вопросе.

Напомним, что после поражения на выборах Орбан согласился разблокировать кредит ЕС для Украины. 19 апреля он что Украина готова уже с понедельника возобновить работу трубопровода "Дружба". Зато Будапешт выполнит главное требование от Брюсселя, отмечает политик.

По его словам, когда будут возобновлены поставки нефтепродуктов, Будапешт больше не будет "препятствовать одобрению кредита".