Питання найближчих днів: у ЄС назвали умову, коли Україна отримає кредит у 90 млрд

Україна вже найближчими днями може отримати важливий кредит у кредит у 90 млрд від ЄС. Але це станеться після того, як нафтопровід "Дружба" запрацює. Саме такі умови висунув ще чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Таку заяву зробила посолка ЄС Катаріна Матернова під час підписання кредитної угоди між Європейським фондом для Південно-Східної Європи та Укрексімбанком, повідомляють Новини.LIVE.

"Я думаю, це питання найближчих кількох днів. Я вважаю, що була дуже чітка заява у листі, підписаному нинішнім, але все ще чинним прем'єр-міністром (Орбан, — ред.). І це відкриє нам доступ до 90 мільярдів, коли нафтопровід запрацює, і це питання кількох днів. Не можу сказати точно коли, але лідери Євросоюзу пообіцяли в грудні, що Україна отримає 90 мільярдів і це станеться", — запевнила вона.

Також вона розповіла, що цього тижня в Україні також працює велика місія ЄС, яка обговорює деталі щодо ще 60 млрд євро на військові потреби.

Відкриття нафтопроводу "Дружба": що відомо

Нагадаємо, що 20 квітня лідер угорської опозиції та майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що очікує на відновлення транзиту нафти з РФ трубопроводом "Дружба", якщо він придатний до роботи. Також політик наголосив, що Будапешт не погодиться на поступки в цьому питанні.

Нагадаємо, що після поразки на виборах Орбан погодився розблокувати кредит ЄС для України. 19 квітня він що Україна готова вже з понеділка відновити роботу трубопроводу "Дружба". Натомість Будапешт виконає головну вимогу від Брюсселя, зазначає політик.

За його словами, коли будуть відновлено постачання нафтопродуктів, Будапешт більше не буде "перешкоджати схваленню кредиту".