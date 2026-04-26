Европа готовится к затяжному конфликту: ни Украина, ни РФ не имеют четкого пути к победе в войне, — NYT

Пока президент США Дональд Трамп сосредоточен на конфликте с Ираном, война в Украине зашла в "тупик", поскольку у Киева и Москвы нет четкого пути к победе или дипломатическому урегулированию.

Надежда на мирное урегулирование войны в Украине постепенно угасает: "серьезные" переговоры пока прекратились, хотя Киев и Вашингтон ведут непубличные встречи. Об этом пишет издание The New York Times.

Европа готовится к продолжению войны

Пока Трамп сосредоточен на конфликте на Ближнем Востоке, Европа начала готовиться к затяжной войне в Украине. Киев по большей части оказался в одиночестве в противостоянии России, и нет ожиданий на то, что без активного участия США произойдет дипломатическое урегулирование.

"Также нет очевидной замены посредника, который имел бы значительное влияние на обе стороны", — говорится в публикации.

Джеймс Шерр, аналитик по вопросам России и Украины, отметил, что через 15 месяцев после обещания Трампа быстро урегулировать конфликт стороны оказались там, откуда все начиналось. Европа тем временем все больше осознает пропасть между Украиной и РФ.

"Европейцы все больше понимают, что между Украиной и Россией существует фундаментальная несовместимость интересов и целей, и единственный разумный путь — это продолжать поддерживать Украину и не дать России победить военными или политическими средствами", — подчеркнул Шерр.

Президент Владимир Зеленский переоценил желание Трампа помочь в урегулировании. Украинцы же считают, что любое решение войны произойдет на поле боя, пояснил аналитик.

Европейские лидеры надеются, что российский диктатор Владимир Путин в конце концов признает, что Москва получила все, что могла, в Украине, и что ей следует удовлетвориться своими победами и серьезно вести переговоры, чтобы положить конец конфликту. Однако они понимают, что Путин хочет вести диалог через Вашингтон, а не Брюссель.

Поэтому европейцы благосклонны к восстановлению серьезных переговоров с США, однако в случае, если бы это означало также давление на Путина для уступок, а не только Зеленского.

