Європа готується до затяжного конфлікту: ані Україна, ані РФ не мають чіткого шляху до перемоги у війні, — NYT

Доки президент США Дональд Трамп зосереджений на конфлікті з Іраном, війна в Україні зайшла у "глухий кут", оскільки у Києва та Москви немає чіткого шляху до перемоги чи дипломатичного врегулювання.

Надія на мирне врегулювання війни в Україні поступово згасає: "серйозні" переговори наразі припинилися, хоча Київ та Вашингтон ведуть непублічні зустрічі. Про це пише видання The New York Times.

Європа готується до продовження війни

Поки Трамп зосереджений на конфлікті на Близькому Сході, Європа почала готуватися до затяжної війни в Україні. Київ здебільшого опинився наодинці у протистоянні Росії, і немає очікувань на те, що без активної участі США відбудеться дипломатичне врегулювання.

"Також немає очевидного заміни посередника, який мав би значний вплив на обидві сторони", — йдеться у публікації.

Джеймс Шерр, аналітик з питань Росії та України, зазначив, що через 15 місяців після обіцянки Трампа швидко врегулювати конфлікт сторони опинилися там, звідки все починалося. Європа тим часом дедалі більше усвідомлює прірву між Україною та РФ.

"Європейці дедалі більше розуміють, що між Україною та Росією існує фундаментальна несумісність інтересів і цілей, і єдиний розумний шлях — це продовжувати підтримувати Україну та не дати Росії перемогти військовими чи політичними засобами", — підкреслив Шерр.

Президент Володимир Зеленський переоцінив бажання Трампа допомогти у врегулюванні. Українці натомість вважають, що будь-яке вирішення війни відбудеться на полі бою, пояснив аналітик.

Європейські лідери сподіваються, що російський диктатор Володимир Путін зрештою визнає, що Москва отримала все, що могла, в Україні, і що їй слід задовольнитися своїми перемогами та серйозно вести переговори, щоб покласти край конфлікту. Проте вони розуміють, що Путін хоче вести діалог через Вашингтон, а не Брюссель.

Через це європейці прихильні до відновлення серйозних переговорів зі США, однак у випадку, якби це означало також тиск на Путіна задля поступок, а не лише Зеленського.

