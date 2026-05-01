Война в Иране сыграла на руку Украине не так, как ожидали, — Breaking Defense

Украина, в отличие от России, может получить долгосрочную стратегическую выгоду от войны в Иране, тогда как выигрыш Москвы будет лишь временным.

Об этом сообщает американское издание Breaking Defense.

Отмечается, что рост цен на энергоносители и частичное снятие санкций США с российской нефти помогли России временно сократить бюджетный дефицит и увеличить расходы на оборону. В то же время этот эффект не будет иметь долговременных последствий для экономики страны.

В материале говорится, что после завершения боевых действий цены на нефть могут снизиться, что снова ударит по российской экономике. Кроме того, ЕС сохраняет санкции против Москвы, а российские танкеры остаются под угрозой атак и задержаний. Украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре также ограничивают возможности России экспортировать энергоносители.

Поддержка Ирана, как отмечается, ухудшила отношения Кремля со странами Персидского залива. Россия передавала Тегерану разведывательные данные и беспилотники и публично демонстрировала солидарность.

"Это создает почву для длительных споров и недовольства со стороны государств региона", — говорится в публикации.

В то же время Украина использовала ситуацию для усиления позиций. После поездки президента Владимира Зеленского на Ближний Восток в марте были заключены оборонные соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Катаром.

Договоренности предусматривают обмен украинского военного опыта на энергоресурсы, финансовую помощь и системы перехвата ракет. Киев также ведет переговоры о подобных соглашениях с Бахрейном, Оманом и Кувейтом.

В итоге издание отмечает, что Украина формирует долговременные политические, экономические и военные связи со странами Ближнего Востока, которые могут поддержать как ее нынешние потребности в войне, так и послевоенное восстановление.

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами перепутал войну в Украине с конфликтом вокруг Ирана, отвечая на вопрос о своем разговоре с Владимиром Путиным.

Недавно иранские медиа распространили сгенерированное ИИ видео, в котором показано якобы ракетные удары по Украине и причастность Киева к планированию покушения на Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.