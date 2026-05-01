Війна в Ірані зіграла на руку Україні не так, як очікували, — Breaking Defense

Україна, на відміну від Росії, може отримати довгострокову стратегічну вигоду від війни в Ірані, тоді як виграш Москви буде лише тимчасовим.

Про це повідомляє американське видання Breaking Defense.

Зазначається, що зростання цін на енергоносії та часткове зняття санкцій США з російської нафти допомогли Росії тимчасово скоротити бюджетний дефіцит і збільшити витрати на оборону. Водночас цей ефект не матиме довготривалих наслідків для економіки країни.

У матеріалі йдеться, що після завершення бойових дій ціни на нафту можуть знизитися, що знову вдарить по російській економіці. Крім того, ЄС зберігає санкції проти Москви, а російські танкери залишаються під загрозою атак і затримань. Українські удари по нафтопереробній інфраструктурі також обмежують можливості Росії експортувати енергоносії.

Підтримка Ірану, як зазначається, погіршила відносини Кремля з країнами Перської затоки. Росія передавала Тегерану розвідувальні дані та безпілотники й публічно демонструвала солідарність.

“Це створює підґрунтя для тривалих суперечок і невдоволення з боку держав регіону”, — йдеться у публікації.

Водночас Україна використала ситуацію для посилення позицій. Після поїздки президента Володимира Зеленського на Близький Схід у березні були укладені оборонні угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Катаром.

Домовленості передбачають обмін українського військового досвіду на енергоресурси, фінансову допомогу та системи перехоплення ракет. Київ також веде переговори щодо подібних угод з Бахрейном, Оманом та Кувейтом.

У підсумку видання зазначає, що Україна формує довготривалі політичні, економічні та військові зв’язки з країнами Близького Сходу, які можуть підтримати як її нинішні потреби у війні, так і повоєнну відбудову.

Раніше президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами переплутав війну в Україні з конфліктом навколо Ірану, відповідаючи на запитання про свою розмову з Володимиром Путіним.

Нещодавно іранські медіа поширили згенероване ШІ відео, в якому показано нібито ракетні удари по Україні та причетність Києва до планування замаху на Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.