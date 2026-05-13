Коррупционный скандал в Украине может помешать стремлению Зеленского в ЕС, — Politico

Новые громкие обвинения против бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака ставят под сомнение утверждения Киева о готовности к ускоренному членству в Европейском Союзе.

Коррупционный скандал разгорелся именно в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский прилагает усилия для скорейшего вступления государства в ЕС. Об этом пишет издание Politico.

"Для Владимира Зеленского время не могло быть хуже", — говорится в материале.

Аналитики считают, что скандал из-за коррупции вокруг бывшего помощника Зеленского подрывает его аргументы о готовности страны вступить в ЕС. Андрей Ермак был одним из ближайших соратников главы государства.

Объявление о подозрении Ермаку стало следующим шагом после утечки стенограмм телефонных разговоров, еще больше указывающих на причастность советников по вопросам национальной безопасности и близких соратников Зеленского к схемам с получением взяток и злоупотребления влиянием, связанных преимущественно с энергетическим и оборонным секторами. Также схема коснулась банковской сферы.

Недавно Киев призвал ускорить присоединение Украины к Европейскому Союзу. Некоторые лидеры блока уже назвали эту цель нереальной, учитывая критерии, которые в частности касаются коррупции. Украина должна их выполнить, прежде чем сможет присоединиться к Союзу.

"Оппозиционные законодатели сейчас более настойчиво ставят под сомнение то, что Зеленский мог знать — или должен был бы знать — о вероятных схемах взяток и выгодной торговле влиянием в самом сердце его правительства", — пишет издание.

В то же время некоторые законодатели, в частности те, кто принадлежат к партии "Слуга народа", утверждали, что расследования просто демонстрируют то, что система работает.

"Партнеры видят, что в Украине есть независимая антикоррупционная система, которая выполняет свою функцию", — заявлял в комментарии СМИ глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко.

В конце концов, "вердикт" будет зависеть от того, как страна будет рассматривать эти коррупционные дела, особенно те, что ближе всего к президенту, отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, после судебного заседания 12 мая Ермак назвал подозрение "необоснованным" и заверил, что останется в Украине.

Также 12 мая САП раскрыли детали схемы с кооперативом "Династия".