Корупційний скандал в Україні може стати на заваді прагнення Зеленського до ЄС, — Politico

Нові гучні звинувачення проти колишнього глави Офісу президента України Андрія Єрмака ставлять під сумнів твердження Києва про готовність до прискореного членства в Європейському Союзі.

Корупційний скандал розгорівся саме у той час, коли президент України Володимир Зеленський докладає зусиль для якнайшвидшого вступу держави до ЄС. Про це пише видання Politico.

"Для Володимира Зеленського час не міг бути гіршим", — йдеться у матеріалі.

Аналітики вважають, що скандал через корупцію довкола колишнього помічника Зеленського підриває його аргументи про готовність країни вступити до ЄС. Андрій Єрмак був одним з найближчих соратників глави держави.

Оголошення про підозру Єрмаку стало наступним кроком після витоку стенограм телефонних розмов ще більше вказують на причетність радників із питань національної безпеки та близьких соратників Зеленського до схем з отриманням хабарів та зловживання впливом, пов’язаних переважно з енергетичним та оборонним секторами. Також схема торкнулася банківської сфери.

Нещодавно Київ закликав пришвидшити приєднання України до Європейського Союзу. Деякі лідери блоку вже назвали цю мету нереальною, зважаючи на критерії, які зокрема стосуються корупції. Україна має їх виконати, перш ніж зможе доєднатися до Союзу.

"Опозиційні законодавці зараз більш наполегливо ставлять під сумнів те, що Зеленський міг знати — або мав би знати — про ймовірні схеми хабарів та вигідну торгівлю впливом у самому серці його уряду", — пише видання.

Водночас деякі законодавці, зокрема ті, хто належать до партії "Слуга Народу", стверджували, що розслідування просто демонструють те, що система працює.

"Партнери бачать, що в Україні є незалежна антикорупційна система, яка виконує свою функцію", — заявляв у коментарі ЗМІ голова парламентського комітету у закордонних справах Олександр Мережко.

Зрештою, "вердикт" залежатиме від того, як країна розглядатиме ці корупційні справи, особливо ті, що найближче до президента, зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, після судового засідання 12 травня Єрмак назвав підозру "необґрунтованою" і запевнив, що залишиться в Україні.

Також 12 травня САП розкрили деталі схеми з кооперативом "Династія".