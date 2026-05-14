Один звонок — и все закончится: в США заявили, что Си Цзиньпин может остановить войну в Украине

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин способен прекратить войну в Украине и конфликт с Ираном "одним телефонным звонком", поскольку Пекин остается главным покупателем российской и иранской нефти.

Об этом, как передает издание "РБК-Украина", он сообщил в эфире Fox News.

По его словам, Китай сейчас покупает больше всего российской нефти и газа, что помогает поддерживать режим Владимира Путина.

Сенатор также отметил, что Пекин выкупает 90% иранской нефти.

"Если бы Китай прекратил эти закупки, Иран вылетел бы из бизнеса", — сказал Грэм.

По его словам, именно поэтому Китай имеет возможность завершить оба конфликта, если захочет.

Грэм обратился и к президенту США Дональду Трампу.

"Мы вас поддерживаем. И если Китай продолжит это делать, при этом не заплатив цену за дестабилизацию мира, тогда мы сделаем огромную ошибку", — подчеркнул сенатор.

Он также сообщил, что подготовил законопроект о введении тарифов против Китая за покупку российской нефти и газа.

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Китай, где планирует провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что во время встречи стороны также обсудят прекращение войны РФ против Украины.

Дональд Трамп прибыл в Китай вместе с руководителями крупнейших американских компаний, среди которых Apple, Tesla, Nvidia, Meta и Boeing. Эксперты предполагают, что во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны будут обсуждать новые торговые соглашения, редкоземельные металлы и расширение производства электромобилей и электроники.