Один дзвінок — і все закінчиться: у США заявили, що Сі Цзіньпін може зупинити війну в Україні

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін здатний припинити війну в Україні та конфлікт з Іраном "одним телефонним дзвінком", оскільки Пекін залишається головним покупцем російської та іранської нафти.

Про це, як передає видання “РБК-Україна”, він повідомив в етері Fox News.

За його словами, Китай зараз купує найбільше російської нафти та газу, що допомагає підтримувати режим Володимира Путіна.

Сенатор також зазначив, що Пекін викуповує 90% іранської нафти.

“Якби Китай припинив ці закупівлі, Іран вилетів би з бізнесу”, — сказав Грем.

За його словами, саме тому Китай має можливість завершити обидва конфлікти, якщо захоче.

Грем звернувся і до президента США Дональда Трампа.

“Ми вас підтримуємо. І якщо Китай продовжить це робити, при цьому не заплативши ціну за дестабілізацію світу, тоді ми зробимо величезну помилку”, — наголосив сенатор.

Відео дня

Він також повідомив, що підготував законопроєкт про запровадження тарифів проти Китаю за купівлю російської нафти та газу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув із державним візитом до Китаю, де планує провести переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час зустрічі сторони також обговорять припинення війни РФ проти України.

Дональд Трамп прибув до Китаю разом із керівниками найбільших американських компаній, серед яких Apple, Tesla, Nvidia, Meta та Boeing. Експерти припускають, що під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном сторони обговорюватимуть нові торговельні угоди, рідкоземельні метали та розширення виробництва електромобілів і електроніки.