"Следует устранить основные причины": Небензя в ООН озвучил условия для заключения соглашения между РФ и Украиной

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что перед достижением мирного соглашения между РФ и Украиной Киев должен "устранить основные причины", из-за которых началась война.

По его словам, перед достижением любых договоренностей нужно выяснить вопросы, которые в Кремле называют "причинами" начала агрессии против Украины. Об этом Василий Небензя сказал во время брифинга ООН 26 мая.

Российский чиновник также озвучил эти "причины". Среди них Небензя назвал возможное членство Украины в НАТО, "неонацистский характер режима" и якобы преследование русскоязычного населения.

"Пока мы не достигнем какого-либо соглашения, следует устранить основные причины, по которым все это и началось. Это — членство в НАТО, угроза, которую Украина представляет для России, неонацистский характер режима, преследование русскоязычного населения", — заявил Небензя, повторяя тезисы российской пропаганды.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

22 мая госсекретарь США Марко Рубио на брифинге во время саммита НАТО заявил, что трехсторонние переговоры по Украине пока приостановлены. По его словам, Соединенные Штаты "не хотят проводить бесконечные встречи, если они ни к чему не приводят" и вернутся к переговорам тогда, когда изменится динамика.

18 мая издание Politico писало, что в ЕС обсуждают кандидатов на роль специального посланника для мирных переговоров между Украиной и Россией. Европейские лидеры считают, что из-за занятости президента США Дональда Трампа войной на Ближнем Востоке им придется взять на себя ведущую роль в переговорах по войне в Украине.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях начнутся переговоры по миру.