"Слід усунути основні причини": Небензя в ООН озвучив умови для укладення угоди між РФ та Україною

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що перед досягненням мирної угоди між РФ та Україною Київ повинен "усунути основні причини", через які почалася війна.

За його словами, перед досягненням будь-яких домовленостей потрібно з'ясувати питання, які у Кремлі називають "причинами" початку агресії проти України. Про це Василь Небензя сказав під час брифінгу ООН 26 травня.

Російський посадовець також озвучив ці "причини". Серед них Небензя назвав можливе членство України в НАТО, "неонацистський характер режиму" та нібито переслідування російськомовного населення.

"Поки ми не досягнемо будь-якої угоди, слід усунути основні причини, через які все це й почалося. Це — членство в НАТО, загроза, яку Україна становить для Росії, неонацистський характер режиму, переслідування російськомовного населення", — заявив Небензя, повторюючи тези російської пропаганди.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

22 травня держсекретар США Марко Рубіо на брифінгу під час саміту НАТО заявив, що тристоронні переговори щодо України наразі призупинені. За його словами, Сполучені Штати "не хочуть проводити нескінченні зустрічі, якщо вони ні до чого не призводять" і повернуться до переговорів тоді, коли зміниться динаміка.

18 травня видання Politico писало, що у ЄС обговорюють кандидатів на роль спеціального посланника для мирних переговорів між Україною та Росією. Європейські лідери вважають, що через зайнятість президента США Дональда Трампа війною на Близькому Сході їм доведеться перейняти на себе провідну роль у переговорах щодо війни в Україні.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, за яких умов почнуться переговори щодо миру.