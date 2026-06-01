Желательно до зимы: Зеленский приказал как можно быстрее прекратить войну, — Буданов

Глава Офиса президента пояснил, что видит признаки того, что "основа для прекращения боевых действий уже существует".

Переговорный процесс с Россией не зашел в тупик. Работа по мирным усилиям ведется, однако не публично. Об этом Кирилл Буданов заявил на международном форуме "Архитектура безопасности".

Глава Офиса президента подтвердил поручение от президента Владимира Зеленского попытаться прекратить войну как можно быстрее, желательно — прекратить боевые действия до зимы.

Буданов заявил, что на своей должности будет делать все, чтобы выполнить поставленную задачу, назвав ее "правильной, своевременной и продуманной".

По его мнению, возможностей Украины "достаточно для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать", но не исключил, что Россия может отказаться от договоренностей.

"Если Россия откажется по финалу — так тоже может быть, не забывайте, — ну, такое тоже может быть. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже существует", — заверил Буданов.

Также глава ОП подтвердил, что на ближайшее время уже запланирован визит представителей США в Украину и в РФ. И призвал не преуменьшать роль Украины в переговорном процессе.

Напомним, Фокус цитировал эссе военного аналитика Роба Ли, который считает, что нынешнее положение дел на фронте напоминает финал Первой мировой войны и уверен, что Украина может совершить прорыв.

В то же время "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин считает, что ВСУ могут перейти в наступление на южном отрезке фронта, ведь уже сейчас перерезают так называемый "сухопутный мост" в оккупированный Крым.