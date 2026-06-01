Бажано до зими: Зеленський наказав якнайшвидше припинити війну, — Буданов

Голова Офісу президента пояснив, що бачить ознаки того, що "підґрунтя для припинення бойових дій уже існує".

Переговорний процес з Росією не зайшов в глухий кут. Робота щодо мирних зусиль ведеться, проте не публічно. Про це Кирило Буданов заявив на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

Голова Офісу президента підтвердив доручення від президента Володимира Зеленського спробувати припинити війну якнайшвидше, бажано — припинити бойові дії до зими.

Буданов заявив, що на своїй посаді робитиме все, аби виконати поставлену задачу, назвавши її "правильною, вчасною і продуманою".

На його думку, спроможностей України "достатньо для того, щоб спробувати цього досягти й реально реалізувати", але не виключив, що Росія може відмовитися від домовленостей.

"Якщо Росія відмовиться по фіналу — так теж може бути, не забувайте, — ну, таке теж може бути. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій уже існує", — запевнив Буданов.

Також очільник ОП підтвердив, що на найближчий час вже запланований візит представників США до України та до РФ. І закликав не применшувати роль України у переговорному процесі.

