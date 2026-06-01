Тактичний злам: ЗСУ можуть здійснити прорив на фронті вже цього року, — The Economist

Війну в Україні станом на зараз експерти порівнюють із завершальним періодом Першої світової війни, де також був статичний фронт та взаємне виснаження сил.

У своєму есе для видання The Economist Роб Лі, один із найвідоміших західних військових аналітиків, розповідає, що розвиток новітніх технологій та зміна тактики Сил оборони України здатні вже найближчим часом повернути на поле бою маневрену війну та забезпечити глибокі прориви оборони російських окупантів.

Порівнюючи Першу світову війну та війну в Україні, він нагадав, що у 1918 році покласти край виснажливій окопній війні допомогла нова тактика, яка ефективно поєднала прицільний артилерійський вогонь та атаки добре підготовлених штурмових груп. На думку експерта, аналогічний технологічний та тактичний злам відбувається на фронті в Україні просто зараз.

Роб Лі вважає, що ключем до успіху ЗСУ може стати створення локальних "островів переваги" у конкретному місці та у визначений час. Він навіть склав сценарій того, що відбуватиметься на фронті:

Підготовка: операція вимагатиме тижнів ретельного збору розвідданих, проведення відволікаючих маневрів та накопичення сил.

Засліплення ворога: на обраній ділянці фронту українські сили мають повністю паралізувати роботу російських безпілотників — шляхом виведення з ладу терміналів зв'язку, масованого артилерійського обстрілу позицій операторів БПЛА та масованих атак власних дронів.

Бронетанковий прорив: щойно оборонний "котел" росіян буде належним чином розірвано, у прорив негайно кинеться українська бронетехніка.

Аналітик додає, що стрімкий вихід бронегруп ЗСУ на 5-10 кілометрів за лінію фронту зруйнує логістику та управління загарбників і неминуче призведе до масштабного розгрому російських військ.

Роб Лі впевнений, що всі ці етапи можна побачити вже до кінця 2026 року.

