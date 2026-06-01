Тактический перелом: ВСУ могут совершить прорыв на фронте уже в этом году, — The Economist

Войну в Украине по состоянию на сейчас эксперты сравнивают с завершающим периодом Первой мировой войны, где также был статический фронт и взаимное истощение сил.

В своем эссе для издания The Economist Роб Ли, один из самых известных западных военных аналитиков, рассказывает, что развитие новейших технологий и изменение тактики Сил обороны Украины способны уже в ближайшее время вернуть на поле боя маневренную войну и обеспечить глубокие прорывы обороны российских оккупантов.

Сравнивая Первую мировую войну и войну в Украине, он напомнил, что в 1918 году положить конец изнурительной окопной войне помогла новая тактика, которая эффективно соединила прицельный артиллерийский огонь и атаки хорошо подготовленных штурмовых групп. По мнению эксперта, аналогичный технологический и тактический слом происходит на фронте в Украине прямо сейчас.

Роб Ли считает, что ключом к успеху ВСУ может стать создание локальных "островов превосходства" в конкретном месте и в определенное время. Он даже составил сценарий того, что будет происходить на фронте:

Подготовка: операция потребует недель тщательного сбора разведданных, проведения отвлекающих маневров и накопления сил.

Ослепление врага: на выбранном участке фронта украинские силы должны полностью парализовать работу российских беспилотников — путем вывода из строя терминалов связи, массированного артиллерийского обстрела позиций операторов БПЛА и массированных атак собственных дронов.

Бронетанковый прорыв: как только оборонительный "котел" россиян будет должным образом разорван, в прорыв немедленно бросится украинская бронетехника.

Аналитик добавляет, что стремительный выход бронегрупп ВСУ на 5-10 километров за линию фронта разрушит логистику и управление захватчиков и неизбежно приведет к масштабному разгрому российских войск.

Роб Ли уверен, что все эти этапы можно увидеть уже к концу 2026 года.

