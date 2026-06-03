"Человек с яйцами": Тищенко похвалил Реброва за решение внести залог за Ермака

Народный депутат Николай Тищенко отметил бывшего тренера сборной Украины Сергея Реброва за решение внести 30 миллионов залога за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.

Примечательно, что Тищенко часто называют кумом как Сергея Реброва, так и Андрея Ермака, а сам он рассказывал, что проводит с тренером "совместные праздники". В то же время в интервью "Blik" сам нардеп отрицал, что крестил детей Ермака или Реброва, отметив, что экс-глава ОП даже не имеет сыновей.

Тищенко отметил решение Реброва внести 30 миллионов из 140 миллионов залога за Андрея Ермака.

"Ребров — человек с яйцами. Он бы не достиг никаких побед в своей жизни, если бы был другим. Мы украинцы и ничего не боимся. Ребров — такой же сильный и мощный парень. Он делает то, что хочет. Это его выбор", — заявил Тищенко.

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При этом он похвалил Реброва, отметив, что тот является профессиональным тренером, который достиг значительных успехов как игрок и тренер на европейской футбольной арене.

"Он возглавил сборную Украины в чрезвычайно сложное время. Откровенно говоря, тогда было немного желающих взять на себя такую ответственность. Ребров фактически изменил вектор своей карьеры: оставил клубный футбол и приехал из ОАЭ, где, насколько мне известно, имел контракт стоимостью более 8 миллионов евро в год. Но в самое тяжелое для Украины время он отказался от финансового комфорта, чтобы возглавить сборную своей страны. Он сделал этот выбор в один из самых тяжелых периодов в истории Украины, чтобы быть рядом со своим государством и разделить с ним все испытания", — сказал Тищенко.

По мнению нардепа, сборная Украины под руководством Реброва не смогла выйти на Чемпионат мира из-за беспрецедентных обстоятельств. Он считает, что тренер сделал все, что было в его силах.

Тищенко убежден, что страна живет в очень тяжелых условиях, что помешало украинской сборной.

"Украина ведет тяжелую войну за свою свободу и независимость. Ежедневно на фронте гибнут и получают ранения наши защитники. Поэтому главное внимание сегодня должно быть приковано к Вооруженным силам Украины, к людям, которые защищают государство, и к нашей общей победе", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что 15 мая Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен для залога экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

В апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера национальной сборной Украины по футболу.