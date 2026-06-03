"Людина з яйцями": Тищенко похвалив Реброва за рішення внести заставу за Єрмака

Народний депутат Микола Тищенко відзначив колишнього тренера збірної України Сергія Реброва за рішення внести 30 мільйонів застави за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака.

Примітно, що Тищенко часто називають кумом як Сергія Реброва, так і Андрія Єрмака, а сам він розповідав, що проводить з тренером "спільні свята". Водночас у інтерв'ю "Blik" сам нардеп заперечив, що хрестив дітей Єрмака чи Реброва, наголосивши, що ексголова ОП навіть не має синів.

Тищенко відзначив рішення Реброва внести 30 мільйонів зі 140 мільйонів застави за Андрія Єрмака.

"Ребров — людина з яйцями. Він би не досяг ніяких перемог у своєму житті, якби був іншим. Ми українці і нічого не боїмося. Ребров — такий самий сильний і потужний хлопець. Він робить те, що хоче. Це його вибір", — заявив Тищенко.

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При цьому він похвалив Реброва, зазначивши, що той є фаховим тренером, який досягнув значних успіхів як гравець і тренер на європейській футбольній арені.

"Він очолив збірну України в надзвичайно складний час. Відверто кажучи, тоді було небагато охочих взяти на себе таку відповідальність. Ребров фактично змінив вектор своєї кар’єри: залишив клубний футбол і приїхав з ОАЕ, де, наскільки мені відомо, мав контракт вартістю понад 8 мільйонів євро на рік. Але в найважчий для України час він відмовився від фінансового комфорту, щоб очолити збірну своєї країни. Він зробив цей вибір в один із найважчих періодів в історії України, щоб бути поруч зі своєю державою та розділити з нею всі випробування", — сказав Тищенко.

На думку нардепа, збірна Україну під керівництвом Реброва не змогла вийти на Чемпіонат світу через безпрецендентні обставини. Він вважає, що тренер зробив усе, що було в його силах.

Тищенко переконаний, що країна живе в дуже важких умовах, що завадило українській збірній.

"Україна веде важку війну за свою свободу та незалежність. Щодня на фронті гинуть і отримують поранення наші захисники. Тому головна увага сьогодні має бути прикута до Збройних сил України, до людей, які боронять державу, та до нашої спільної перемоги", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що 15 травня Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави ексголови Офіса президента Андрія Єрмака.

У квітні 2026 Сергій Ребров залишив посаду головного тренера національної збірної України з футболу.