После 17 месяцев блокировки: Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС, — FT

Венгрия согласилась разблокировать начало формальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз после 17 месяцев блокировки. По данным журналистов FT, переговоры могут официально стартовать уже 15 июня.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Решение принял новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который сменил на посту Виктора Орбана, пишут журналисты. Ранее именно правительство Орбана блокировало продвижение заявки Украины на членство в ЕС.

Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС в июне 2022 года. В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать формальные переговоры по приведению законодательства обеих стран к стандартам Евросоюза, однако этот процесс был заблокирован Будапештом.

По словам Мадьяра, Венгрия поддержит евроинтеграцию Украины в обмен на заключение "всеобъемлющего соглашения с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства".

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В FT отмечают, что договоренность стала результатом нескольких недель переговоров между Киевом, Будапештом и Брюсселем. Кроме того, другие государства ЕС оказывали дипломатическое давление на новое венгерское правительство, призывая продемонстрировать отход от политики Орбана.

Заместитель министра по делам Европы Кипра Марилена Раоуна назвала решение историческим.

"Решение официально начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы является историческим моментом как для стран-кандидатов, так и для ЕС", — сказала она.

После снятия вето страны смогут начать переговоры по первому из шести кластеров и постепенно открывать 33 раздела, необходимые для вступления в Европейский Союз.

Недавно лидер польской ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС после решения присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ наименование "Героев УПА". По его мнению, Польша не должна поддерживать евроинтеграцию Украины, пока Киев не изменит подход к исторической политике и не разблокирует эксгумации жертв Волынской трагедии.

Напомним, в конце мая издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщило, что Украина и Молдова могут уже 16 июня начать первый этап переговоров о вступлении в Евросоюз. Европейская комиссия планировала вынести на рассмотрение министров ЕС предложение об открытии первого переговорного кластера для обеих стран.