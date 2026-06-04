Після 17 місяців блокування: Угорщина зняла вето на переговори про вступ України до ЄС, — FT

Угорщина погодилася розблокувати початок формальних переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу після 17 місяців блокування. За даними журналістів FT, переговори можуть офіційно стартувати вже 15 червня.

Про це повідомило видання Financial Times.

Рішення ухвалив новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який змінив на посаді Віктора Орбана, пишуть журналісти. Раніше саме уряд Орбана блокував просування заявки України на членство в ЄС.

Україна та Молдова отримали статус кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн до стандартів Євросоюзу, однак цей процес був заблокований Будапештом.

За словами Мадяра, Угорщина підтримає євроінтеграцію України в обмін на укладення “всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини”.

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У FT зазначають, що домовленість стала результатом кількох тижнів переговорів між Києвом, Будапештом і Брюсселем. Крім того, інші держави ЄС чинили дипломатичний тиск на новий угорський уряд, закликаючи продемонструвати відхід від політики Орбана.

Заступниця міністра у справах Європи Кіпру Марілена Раоуна назвала рішення історичним.

“Рішення офіційно розпочати переговори про вступ України та Молдови є історичним моментом як для країн-кандидатів, так і для ЄС”, — сказала вона.

Після зняття вето країни зможуть розпочати переговори за першим із шести кластерів і поступово відкривати 33 розділи, необхідні для вступу до Європейського Союзу.

Нещодавно лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС після рішення присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування "Героїв УПА". На його думку, Польща не повинна підтримувати євроінтеграцію України, доки Київ не змінить підхід до історичної політики та не розблокує ексгумації жертв Волинської трагедії.

Нагадаємо, наприкінці травня видання Euractiv із посиланням на високопосадовця ЄС повідомило, що Україна та Молдова можуть уже 16 червня розпочати перший етап переговорів про вступ до Євросоюзу. Європейська комісія планувала винести на розгляд міністрів ЄС пропозицію щодо відкриття першого переговорного кластера для обох країн.