Отменить защиту украинских мужчин 23-60 лет в ЕС просят в самом Киеве, — еврокомиссар

В Европейском союзе существует единое мнение относительно того, что Директива Совета ЕС о временной защите для украинцев на территории ЕС должна быть продлена до марта 2028 года. В то же время большинство стран выступают за изменения в действующие правила защиты.

В частности, речь идет об ограничении защиты для мужчин призывного возраста. При этом об этом же просят и украинские чиновники. Об этом заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра, председательствующего в Совете Европы — Николас Иоаннидес — после завершения заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, передает DW.

Ионанидес отметил, что европейские страны продемонстрировали единство в вопросе поддержки Украины. Благодаря этому, считает он, удастся достичь решения, которое поможет Украине, но и не будет вызывать дополнительное давление на государства-члены ЕС, которые принимают украинцев у себя.

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Зато еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер сообщил, что сами украинцы просят о том, чтобы исключить мужчин призывного возраста из-под действия Директивы о временной защите украинцев на территории ЕС.

По его словам, во время заседания особенно внимательно заслушали позицию стран, принявших у себя больше всего беженцев из Украины — Чехии, Польши, стран Балтии, Германии, Австрии.

В ближайшие недели Европейская Комиссия должна представить предложение того, "как нам двигаться дальше, и какой будет дальнейшая судьба временной защиты" для украинцев. Позицию Еврокомиссии должны одобрить квалифицированным большинством страны-члены ЕС.

Напомним, что украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут потерять право на автоматическую временную защиту в странах ЕС после марта 2027 года. Такое предложение озвучил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер накануне встречи глав МВД стран Евросоюза в Люксембурге.

Ранее польские медиа сообщали, что в Польше поддержали идею отмены защиты в ЕС для украинских мужчин призывного возраста.

Кроме того, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь заявлял, что Украина пока не готова к массовому возвращению миллионов беженцев. По его словам, вопросы жилья, трудоустройства и социальной поддержки не имеют комплексного и согласованного решения.