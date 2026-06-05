Скасувати захист українських чоловіків 23-60 років у ЄС просять у самому Києві, — єврокомісар

У Європейському союзі існує єдина думка щодо того, що Директива Ради ЄС про тимчасовий захист для українців на території ЄС має бути продовжено до березня 2028 року. Водночас більшість країн виступають за зміни до чинних правил захисту.

Зокрема, йдеться про обмеження захисту для чоловіків призивного віку. При цьому про це ж просять і українські урядовці. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, що головує у Раді Європи — Ніколас Іоаннідес — після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, передає DW.

Іонанідес зазначив, що європейські країни продемонстрували єдність у питанні підтримки України. Завдяки цьому, вважає він, вдасться досягти рішення, яке допоможе Україні, але й не спричинятиме додатковий тиск на держави-члени ЄС, які приймають українців у себе.

Натомість єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер повідомив, що самі українці просять про те, щоб виключити чоловіків призовного віку з-під дії Директиви про тимчасовий захист українців на території ЄС.

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За його словами, під час засідання особливо уважно заслухали позицію країн, що прийняли в себе найбільше біженців з України — Чехії, Польщі, країн Балтії, Німеччини, Австрії.

Найближчими тижнями Європейська Комісія має представити пропозицію того, "як нам рухатися далі, і якою буде подальша доля тимчасового захисту" для українців. Позицію Єврокомісії мають схвалити кваліфікованою більшістю країни-члени ЄС.

Нагадаємо, що українські чоловіки віком від 23 до 60 років можуть втратити право на автоматичний тимчасовий захист у країнах ЄС після березня 2027 року. Таку пропозицію озвучив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер напередодні зустрічі глав МВС країн Євросоюзу в Люксембурзі.

Раніше польські медіа повідомляли, що в Польщі підтримали ідею скасування захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку.

Крім того, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир заявляв, що Україна наразі не готова до масового повернення мільйонів біженців. За його словами, питання житла, працевлаштування та соціальної підтримки не мають комплексного й узгодженого рішення.