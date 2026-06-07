Месяцами ждали "благоприятной даты": как гадалка Ермака назначала на должность Татарова, — журналист

Правоохранители в ходе расследования дела Андрей Ермака выяснили, что бывший глава Офиса президента советовался с гадалкой по имени Вероника. Вероятно, что работу таким образом получил Олег Татаров.

Ведь указ о назначении Татарова заместителем руководителя Офиса президента был подписан в особую дату, которую заранее предусмотрела Вероника "Фэншуй". Новые подробности из дела выяснил журналист Дмитрий Мокрик.

Мокрик рассказал новые подробности назначения Олега Татарова

Журналист-расследователь, ссылаясь на источник, который близок к расследованию, рассказал, что консультации по назначению Татарова начались еще в апреле 2020 года. А само назначение произошло 5 августа 2020 года. Решение откладывали на несколько месяцев, чтобы подождать "благоприятную дату".

"От источника я узнал, что Вероника "Фэншуй" советовала Андрею Ермаку не только кого назначать, но и когда именно назначать. И именно поэтому консультироваться по Олегу Татарову Ермак с Вероникой Янкиевич начал еще в апреле 2020 года. А назначение состоялось только 5 августа 2020 года. Более трех месяцев человека мариновали для того, чтобы дождаться лучшего звездно-цифрового расписания для указа", — рассказал он.

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Мокрик рассказал, что в июле 2020 года Ермак якобы еще раз уточнял у гадалки дату назначения, и она назвала 5 августа.

"В июле 2020 года Андрей Ермак переспрашивает у астролога Вероники, а когда же назначать этого человека. И Вероника Аникиевич отвечает 5 августа. И именно тогда, 5 августа 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Татарова заместителем главы Офиса президента", — говорит Мокрик.

Также журналист сообщил, что в переписке с гадалкой Ермак якобы писал, что назначение Татарова может обеспечить ему поддержку определенного влиятельного человека, который родился 27 октября 1973 года. Речь была об Андрее Портнове, считает Мокрик.

"Благодаря своему близкому к расследованию источнику я знаю, что в одном из сообщений Андрей Ермак написал Веронике "Фэншуй", что назначение Олега Татарова обеспечивает ему поддержку человека, который родился 27 октября 1973 года. Знаете, кто родился 27 октября 1973 года? Андрей Портнов. Да, тот самый", — рассказал журналист.

Вероника Аникиевич или "Вероника Фэншуй" в деле Ермака

12 мая прокурор САП Валентина Гребенюк в суде сообщила, что бывший руководитель Офиса президента, вероятно, был причастен к определенным назначениям на высшие государственные должности. По ее словам, он обсуждал это с лицом, которое подписано в контактах как"Вероника Фэншуй Офис". В частности, он посылал этому лицу данные о дне рождения кандидатов и просил совета.

Среди тех, чьи назначения обсуждали, как утверждает прокурор САП, были, в частности, кандидатуры премьер-министра, действующего министра здравоохранения и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

По данным стороны обвинения, у Вероники Аникиевич был специальный телефон, предназначенный исключительно для связи с ним. На заседании суда 13 мая прокурор представила фрагменты их переписки.

В свою очередь бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "не общался с "гадалками" и пророками". Но он прямо не ответил на вопрос, знаком ли он с Вероникой Аникиевич, которая подписана в контактах как "Вероника Фэншуй Офис".

Также Фокус писал о персоне Вероники Аникиевич.