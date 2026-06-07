Місяцями чекали на "сприятливу дату": як ворожка Єрмака призначала на посаду Татарова, — журналіст

Правоохоронці під час розслідування справи Андрій Єрмака з'ясували, що колишній очільник Офісу президента радився з ворожкою на ім'я Вероніка. Ймовірно, що роботу у такий спосіб отримав Олег Татаров.

Адже указ про призначення Татарова заступником керівника Офісу президента був підписаний в особливу дату, яку наперед передбачила Вероніка "Феншуй". Нові подробиці зі справи з'ясував журналіст Дмитро Мокрик.

Мокрик розповів нові подробиці призначення Олега Татарова

Журналіст-розслідувач, посилаючись на джерело, яке близьке до розслідування, розповів, що консультації щодо призначення Татарова розпочалися ще у квітні 2020 року. А саме призначення сталося 5 серпня 2020 року. Рішення відкладали на кілька місяців, щоб почекати на "сприятливу дату".

"Від джерела я дізнався, що Вероніка "Феншуй" радила Андріїві Єрмаку не лише кого призначати, але й коли саме призначати. І саме тому консультуватися щодо Олега Татарова Єрмак із Веронікою Янкієвич почав іще у квітні 2020 року. А призначення відбулося лише 5 серпня 2020 року. Понад три місяці людину маренували для того, щоб дочекатися найкращого зірково-цифрового розкладу для указу", — розповів він.

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Мокрик розповів, що у липні 2020 року Єрмак нібито ще раз уточнював у ворожки дату призначення, і вона назвала 5 серпня.

"В липні 2020 року Андрій Єрмак перепитує в астрологині Вероніки, а коли ж призначати цю людину. І Вероніка Анікієвич відповідає 5 серпня. І саме тоді, 5 серпня 2020 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Татарова заступником глави Офісу президента", — каже Мокрик.

Також журналіст повідомив, що у переписці з ворожкою Єрмак нібито писав, що призначення Татарова може забезпечити йому підтримку певної впливової людини, яка народилася 27 жовтня 1973 року. Мова була про Андрій Портнова, вважає Мокрик.

"Завдяки своєму близькому до розслідування джерелу я знаю, що в одному із повідомлень Андрій Єрмак написав Вероніці "Феншуй", що призначення Олега Татарова забезпечує йому підтримку людини, яка народилася 27 жовтня 1973 року. Знаєте, хто народився 27 жовтня 1973 року? Андрій Портнов.Так, той самий", — розповів журналіст.

Вероніка Анікієвич або "Вероніка Феншуй" у справі Єрмака

12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк у суді повідомила, що колишній керівник Офісу президента, ймовірно, був причетним до певних призначень на вищі державні посади. За її словами, він обговорював це з особою, яка підписана в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Зокрема, він надсилав цій особі дані про день народження кандидатів і просив поради.

Серед тих, чиї призначення обговорювали, як стверджує прокурорка САП, були, зокрема, кандидатури прем'єр-міністра, чинного міністра охорони здоров'я та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

За даними сторони обвинувачення, у Вероніки Анікієвич був спеціальний телефон, призначений виключно для зв'язку з ним. На засіданні суду 13 травня прокурор представила фрагменти їхньої переписки.

У свою чергу колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "не спілкувався з "гадалками" та пророками". Але він прямо не відповів на запитання, чи знайомий з Веронікою Анікієвич, яка підписана в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс".

Також Фокус писав про персону Вероніки Анікієвич.