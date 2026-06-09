"Неуклюжая провокация": Небензя в ООН раскритиковал письмо Зеленского и озвучил повод отказа от переговоров

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что перейти к "реальным" переговорам между Москвой и Киевом по окончанию войны не получится, пока украинская власть "говорит на языке хамства".

Небензя раскритиковал послание президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину и озвучил очередной повод отказа от участия РФ в переговорном процессе. Об этом он заявил 8 июня во время заседания Совета Безопасности ООН, передают росСМИ.

Российский представитель сказал, что письмо, которое 4 июня украинский лидер адресовал Путину, было якобы вовсе не мирной инициативой, а "провокацией".

"Письмо Зеленского Путину является не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией", — заявил Небензя.

Он также добавил, что украинскому президенту нужно для начала "отменить собственный указ, который запретил ему вести переговоры с Путиным".

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Вероятно, речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности". Этот указ сделал невозможным переговоры с Путиным, однако ранее Зеленский объяснил, что такое решение было принято для остановки сепаратизма.

Небензя также обвинил Киев в том, что тот разговаривает "на языке хамства". До тех пор, пока это будет происходить, о реальных переговорах речи не идет, подчеркнул российский представитель в ООН.

По его словам, РФ будет достигать целей "военными средствами", пока Зеленский "в полной мере не осознает ошибочность своего курса".

Напомним, 8 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на письмо Зеленского Путину и заявил, что это свидетельствует о нежелании Киева вести переговоры с Москвой.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 8 июня озвучил новый повод отказа РФ от переговоров: "поезд в Крыму" и смерть машиниста.