"Незграбна провокація": Небензя в ООН розкритикував лист Зеленського і озвучив привід відмови від переговорів

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що перейти до "реальних" переговорів між Москвою та Києвом щодо закінчення війни не вийде, доки українська влада "говорить мовою хамства".

Небензя розкритикував послання президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна і озвучив черговий привід відмови від участі РФ у переговорному процесі. Про це він заявив 8 червня під час засідання Ради Безпеки ООН, передають росЗМІ.

Російський представник сказав, що лист, який 4 червня український лідер адресував Путіну, був нібито зовсім не мирною ініціативою, а "провокацією".

"Лист Зеленського Путіну є не мирною ініціативою, а незграбною провокацією", — заявив Небензя.

Він також додав, що українському президенту потрібно для початку "скасувати власний указ, який заборонив йому вести переговори з Путіним".

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Ймовірно, йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". Цей указ унеможливив переговори з Путіним, однак раніше Зеленський пояснив, що таке рішення було ухвалене для зупинення сепаратизму.

Небензя також звинуватив Київ у тому, що той розмовляє "мовою хамства". Доти, доки це відбуватиметься, про реальні переговори мови не йдеться, підкреслив російський представник в ООН.

За його словами, РФ буде досягати цілей "військовими засобами", поки Зеленський "повною мірою не усвідомить помилковість свого курсу".

Нагадаємо, 8 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на лист Зеленського Путіну і заявив, що це свідчить про небажання Києва вести переговори з Москвою.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 8 червня озвучив новий привід відмови РФ від переговорів: "потяг в Криму" та смерть машиніста.