Квартира у мастера ресниц: "Слуга народа" Мотовиловец снимает элитное жилье втрое дешевле рынка, — Bihus.Info (фото)

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец арендует элитное жилье на 180 квадратных метров в центре Киева в компании, которая оформлена на мастера по наращиванию ресниц из Броваров Киевской области.

ООО "ХАЙБИЛД-ИН", которое было основано в марте 2025 года, приобрело эту квартиру примерно за 14 миллионов гривен через месяц после создания. Мотовиловец взял квартиру в аренду и платит за него цену, которая значительно отличается от рыночной. Об этом рассказали журналисты Bihus.Info в своем расследовании, обнародованном 8 июня.

Квартира является единственным активом в собственности компании. Мотовиловец заключил договор аренды сроком на 7 лет.

Дом, в котором снимает квартиру депутат Андрей Мотовиловец Фото: BIHUS info

Кто владелец квартиры

Расследователи узнали, что владелица компании "ХАЙБИЛД-ИН" — Людмила Кубанских. Соцсети Людмилы свидетельствуют о том, что она работает в сфере красоты: занимается наращиванием ресниц в Броварах. Когда журналисты под прикрытием пришли к ней, то обнаружили, что Кубанских даже не знает, чем занимается компания.

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Визит журналистов к владелице компании Людмиле Кубанских в Броварах Фото: BIHUS info

Муж Людмилы, который потом присоединился к разговору, сказал, что фактически она занимается только подписанием документов по поручению других лиц. По его словам, Кубанских является директором ООО только на бумаге.

Связь с ОПЗЖ

Расследователи также обнаружили, что предыдущий владелец элитного жилья — ООО "БИЗНЕС БИЛДИНГ КОМПАНИ". Компания инвестирует деньги в киевские новостройки, и почти все активы компании расположены в жилых комплексах, которые строили структуры, связанные со скандальным Вадимом Столаром. Столар был нардепом пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая сейчас запрещена в Украине.

Когда журналисты обратились к упомянутым компаниям и нардепу за комментариями, им запретили упоминать о них в сюжете. Мотовиловец заявил расследователям, что "фиктивность или не фиктивность субъекта хозяйствования является фактом, который не может утверждаться только при наличии информации о профессии человека".

Стоимость аренды Мотовиловец в комментарии журналистам отказался озвучивать, сказав, что не может это сделать. Он также сказал, что не знаком с владельцами компаний.

На самом же деле на момент начала аренды элитной квартиры составляла около 1 тысячи долларов США в месяц. Эта стоимость примерно в три раза меньше, чем рыночная цена других предложений в этом районе столицы.

Напомним, 5 июня расследователи издания "Обозреватель" узнали, какие депутаты и фракции самые богатые.

Недавно нардеп партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев обозвал мужчин "мамиными черешнями" и призвал к реформам в ВСУ.