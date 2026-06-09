Квартира у майстрині вій: "Слуга народу" Мотовиловець знімає елітне житло втричі дешевше за ринок, — Bihus.Info (фото)
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець орендує елітне житло на 180 квадратних метрів у центрі Києва у компанії, яка оформлена на майстриню з нарощування вій із Броварів Київської області.
ТОВ "ХАЙБІЛД-ІН", яке було засновано у березні 2025 року, придбало цю квартиру приблизно за 14 мільйонів гривень через місяць після створення. Мотовиловець взяв квартиру в оренду і платить за нього ціну, яка значно відрізняється за ринкову. Про це розповіли журналісти Bihus.Info у своєму розслідуванні, оприлюдненому 8 червня.
Квартира є єдиним активом у власності компанії. Мотовиловець уклав договір оренди строком на 7 років.
Хто власник квартири
Розслідувачі дізналися, що власниця компанії "ХАЙБІЛД-ІН" — Людмила Кубанських. Соцмережі Людмили свідчать про те, що вона працює у сфері краси: займається нарощуванням вій у Броварах. Коли журналісти під прикриттям прийшли до неї, то виявили, що Кубанських навіть не знає, чим займається компанія.
Чоловік Людмили, який потім приєднався до розмови, сказав, що фактично вона займається лише підписанням документів за дорученням інших осіб. За його словами, Кубанських є директоркою ТОВ лише на папері.
Зв'язок із ОПЗЖ
Розслідувачі також виявили, що попередній власник елітного житла — ТОВ "БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ". Компанія інвестує гроші у київські новобудови, і майже всі активи компанії розташовані у житлових комплексах, які будували структури, пов'язані зі скандальним Вадимом Столаром. Столар був нардепом проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя", яка зараз заборонена в Україні.
Коли журналісти звернулися до згаданих компаній та нардепа за коментарями, їм заборонили згадувати про них у сюжеті. Мотовиловець заявив розслідувачам, що "фіктивність чи не фіктивність суб’єкта господарювання є фактом, який не може стверджуватися лише за наявності інформації щодо професії людини".
Вартість оренди Мотовиловець у коментарі журналістам відмовився озвучувати, сказавши, що не може це зробити. Він також сказав, що не знайомий з власниками компаній.
Насправді ж на момент початку оренди елітної квартири становила близько 1 тисячі доларів США на місяць. Ця вартість приблизно у три рази менша, ніж ринкова ціна інших пропозицій у цьому районі столиці.
Нагадаємо, 5 червня розслідувачі видання "Обозреватель" дізналися, які депутати і фракції найбагатші.
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