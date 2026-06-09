Квартира у майстрині вій: "Слуга народу" Мотовиловець знімає елітне житло втричі дешевше за ринок, — Bihus.Info (фото)

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець орендує елітне житло на 180 квадратних метрів у центрі Києва у компанії, яка оформлена на майстриню з нарощування вій із Броварів Київської області.

ТОВ "ХАЙБІЛД-ІН", яке було засновано у березні 2025 року, придбало цю квартиру приблизно за 14 мільйонів гривень через місяць після створення. Мотовиловець взяв квартиру в оренду і платить за нього ціну, яка значно відрізняється за ринкову. Про це розповіли журналісти Bihus.Info у своєму розслідуванні, оприлюдненому 8 червня.

Квартира є єдиним активом у власності компанії. Мотовиловець уклав договір оренди строком на 7 років.

Будинок, в якому винаймає квартиру депутат Андрій Мотовиловець Фото: BIHUS info

Хто власник квартири

Розслідувачі дізналися, що власниця компанії "ХАЙБІЛД-ІН" — Людмила Кубанських. Соцмережі Людмили свідчать про те, що вона працює у сфері краси: займається нарощуванням вій у Броварах. Коли журналісти під прикриттям прийшли до неї, то виявили, що Кубанських навіть не знає, чим займається компанія.

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Візит журналістів до власниці компанії Людмили Кубанських у Броварах Фото: BIHUS info

Чоловік Людмили, який потім приєднався до розмови, сказав, що фактично вона займається лише підписанням документів за дорученням інших осіб. За його словами, Кубанських є директоркою ТОВ лише на папері.

Зв'язок із ОПЗЖ

Розслідувачі також виявили, що попередній власник елітного житла — ТОВ "БІЗНЕС БІЛДІНГ КОМПАНІ". Компанія інвестує гроші у київські новобудови, і майже всі активи компанії розташовані у житлових комплексах, які будували структури, пов'язані зі скандальним Вадимом Столаром. Столар був нардепом проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя", яка зараз заборонена в Україні.

Коли журналісти звернулися до згаданих компаній та нардепа за коментарями, їм заборонили згадувати про них у сюжеті. Мотовиловець заявив розслідувачам, що "фіктивність чи не фіктивність суб’єкта господарювання є фактом, який не може стверджуватися лише за наявності інформації щодо професії людини".

Вартість оренди Мотовиловець у коментарі журналістам відмовився озвучувати, сказавши, що не може це зробити. Він також сказав, що не знайомий з власниками компаній.

Насправді ж на момент початку оренди елітної квартири становила близько 1 тисячі доларів США на місяць. Ця вартість приблизно у три рази менша, ніж ринкова ціна інших пропозицій у цьому районі столиці.

Нагадаємо, 5 червня розслідувачі видання "Обозреватель" дізналися, які депутати і фракції найбагатші.

Нещодавно нардеп партії "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв обізвав чоловіків "маминими черешнями" і закликав до реформ у ЗСУ.