Не российское озеро: Украина выиграла у РФ судебный процесс о статусе Азовского моря и Керченского пролива

Арбитражный трибунал подтвердил, что Украина сохраняет статус прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

В то же время действия РФ в этих акваториях и при строительстве инфраструктурных объектов нарушают международное право и обязательства по защите морской среды, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"В окончательном решении Арбитражный трибунал не установил, что Азовское море и Керченский пролив — это так называемое "российское озеро", а подтвердил их статус внутренних вод двух государств — Украины и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина по-прежнему остается прибрежным государством в Черном море, Азовском море и Керченском проливе и сохраняет за собой все суверенные права, предоставленные ей международным правом.

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"Никакие противоправные односторонние действия России после 2022 года на это не повлияли", — отметили в МИД.

В ведомстве пояснили, что, кроме того, трибунал установил, что РФ нарушила свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву, не проведя надлежащей оценки воздействия на окружающую среду при строительстве так называемого моста, прокладки подводных энергетических кабелей и газопровода.

Россия также не обеспечила надлежащее уведомление и обнародование результатов такой оценки, что является нарушением обязательств в сфере охраны морской среды.

"Решение Арбитражного трибунала является очередным подтверждением того, что Российская Федерация систематически пренебрегает нормами международного права, а ее попытки навязать миру последствия преступной агрессии как "новую реальность" не имеют и не будут иметь международно-правового признания", — подчеркнули в украинском МИД.

Напомним, 5 июня Палата представителей США одобрила новый крупный пакет помощи Украине и жесткие санкции против РФ.

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