Не російське озеро: Україна перемогла РФ у суді щодо статусу Азовського моря та Керченської протоки

Арбітражний трибунал підтвердив, що Україна зберігає статус прибережної держави в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці.

Натомість дії РФ у цих акваторіях і під час будівництва інфраструктурних об’єктів порушують міжнародне право та зобов’язання щодо захисту морського середовища, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"У фінальному рішенні Арбітражний Трибунал не встановив, що Азовське море і Керченська протока — це так зване "російське озеро", натомість підтвердив їхній статус як внутрішніх вод двох держав — України та Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

В МЗС підкреслили, що Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці та зберігає за собою всі наділені їй міжнародним правом суверенні права.

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"Жодні протиправні односторонні дії росії після 2022 року на це не вплинули", — зазначили в МЗС.

У відомстві пояснили, що окремо трибунал встановив, що РФ порушила свої зобов’язання за Конвенцією ООН з морського права, не провівши належної оцінки впливу на навколишнє середовище під час будівництва так званого мосту, прокладання підводних енергетичних кабелів і газопроводу.

Росія також не забезпечила належного повідомлення і оприлюднення результатів такої оцінки, що є порушенням зобов’язань у сфері захисту морського середовища.

"Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що Російська Федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як "нову реальність" не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", — наголосили в українському МЗС.

Нагадаємо, 5 червня Палата представників США схвалила нову велику допомогу Україні і жорсткі санкції проти РФ.

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