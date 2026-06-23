Вопрос национальной безопасности: Гондурас намерен закупить украинские беспилотники

Президент Гондураса Насри Асфура заявил о том, что его страна планирует закупить у Украины беспилотники в рамках усилий по борьбе с наркоторговлей и укреплению безопасности границ.

Эта необходимость назрела на фоне того, что в стране продолжается борьба с наркоторговлей и одним из самых высоких уровней преступности в регионе, сообщает EuroNews.

На прошлой неделе Асфура встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, где последний предложил ему сотрудничество в области военных технологий, в частности, беспилотных систем. По мнению гондурасского лидера, украинские разработки в сфере беспилотников могут помочь контролировать отдаленные районы и выявлять преступную деятельность.

Асфура встретился с Зеленским в Киеве Фото: Офис президента

"Мы говорим о беспилотниках для защиты наших границ, для эффективной охраны наших границ, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования", — сказал он.

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Асфура охарактеризовал этот вопрос как "вопрос национальной безопасности".

Гонурас много лет страдает из-за разгула наркокартелей. Он долгое время использовался в качестве транзитного маршрута для поставок кокаина на север из Южной Америк.

Однако не транзитом единым. В стране растут объемы самостоятельного выращивания коки и переработкой кокаина. Правоохранители обнаружили плантации и лаборатории в отдаленных регионах, а власти опасаются, что страна из коридора наркотрафика превращается в более активную часть цепочки производства наркотиков.

Наркоторговля ведется параллельно с влиятельными преступными группировками, включая такие банды, как MS-13 и Barrio 18, которые давно связаны с вымогательством, насилием и территориальным контролем.

В Гондурасе уровень убийств составляет около 24 на 100 000 жителей, что почти в четыре раза выше среднемирового показателя. Только в прошлом месяце 19 человек были убиты в населенном пункте, пострадавшем от споров о наркомаршрутах, а пять полицейских были убиты недалеко от границы с Гватемалой в результате нападения, ответственность за которое возложена на предполагаемых наркоторговцев.

В январе этого года в Гондурасе оппозиционную депутатку Глэдис Аврору Лопес чуть не убили бомбой в прямом эфире.

Кроме использования украинских беспилотников для борьбы с наркоторговлей, в стране не исключают их применение и в сельском хозяйстве.

Напомним, Украина разработала уникальный морской дрон для уничтожения самолетов РФ.

Также сообщалось, что Украина впервые превзошла российский рекорд по числу запущенных за сутки дронов.