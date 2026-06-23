Питання національної безпеки: Гондурас має намір придбати українські безпілотники

Президент Гондурасу Насрі Асфура заявив, що його країна планує закупити в України безпілотники в рамках заходів щодо боротьби з наркоторгівлею та зміцнення безпеки кордонів.

Ця необхідність виникла на тлі того, що в країні триває боротьба з наркоторгівлею та одним із найвищих рівнів злочинності в регіоні, повідомляє EuroNews.

Минулого тижня Асфура зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, де останній запропонував йому співпрацю у сфері військових технологій, зокрема безпілотних систем. На думку гондураського лідера, українські розробки у сфері безпілотників можуть допомогти контролювати віддалені райони та виявляти злочинну діяльність.

Асфура зустрівся із Зеленським у Києві Фото: Офис президента

"Ми говоримо про безпілотники для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання", — сказав він.

Відео дня

Асфура назвав це питання "питанням національної безпеки".

Гонурас вже багато років страждає від розгулу наркокартелів. Протягом тривалого часу це місто використовувалося як транзитний маршрут для постачання кокаїну на північ із Південної Америки.

Однак не транзитом єдиним. У країні зростають обсяги самостійного вирощування коки та переробки кокаїну. Правоохоронці виявили плантації та лабораторії у віддалених регіонах, а влада побоюється, що Гондурас із коридору наркотрафіку перетворюється на більш активну ланку ланцюга виробництва наркотиків.

Наркоторгівля ведеться паралельно з впливовими злочинними угрупованнями, зокрема такими бандами, як MS-13 та Barrio 18, які вже давно пов’язані з вимаганням, насильством та територіальним контролем.

У Гондурасі рівень вбивств становить близько 24 на 100 000 мешканців, що майже в чотири рази перевищує середньосвітовий показник. Лише минулого місяця 19 осіб було вбито в населеному пункті, який постраждав від суперечок щодо наркомаршрутів, а п’ять поліцейських було вбито неподалік від кордону з Гватемалою внаслідок нападу, відповідальність за який покладено на ймовірних наркоторговців.

У січні цього року в Гондурасі опозиційну депутатку Гледіс Аврору Лопес ледь не вбили бомбою в прямому ефірі.

Окрім використання українських безпілотників для боротьби з наркоторгівлею, у країні не виключають їхнього застосування й у сільському господарстві.

Нагадаємо, що Україна розробила унікальний морський дрон для знищення літаків РФ.

Також повідомлялося, що Україна вперше побила російський рекорд за кількістю дронів, запущених за добу.