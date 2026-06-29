"Задержание" народного депутата Кузьминых: в ВАКС объяснили, почему изменили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отреагировал на жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении народного депутата (по данным СМИ, речь идет о Сергее Кузьминых). Фигуранту дела о злоупотреблении влиянием изменили меру пресечения и взыскали в пользу государства сумму залога в размере 49 тыс. грн.

Прокуроры САП направили ходатайство в ВАКС об изменении меры пресечения в отношении Кузьминых, говорится в материале на портале суда. Выяснилось, что залог в размере 49 620 грн был взыскан в доход государства, а фигуранту назначена мера пресечения — круглосуточное пребывание под домашним арестом. Также уточняется, что мужчине разрешается выходить из дома во время воздушной тревоги для нахождения в укрытии, а после снятия угрозы следует как можно быстрее возвращаться домой. Следующее судебное заседание должно состояться 30 июня в 9:30.

Новые обязанности народного депутата после изменения меры пресечения — носить электронный браслет, являться в суд и к следователям по вызову, сдать загранпаспорт. В ВАКС также напомнили, что Кузьминых подозревается по ч. 2 ст. 369-2 — злоупотребление влиянием (получение взятки должностным лицом): максимальное наказание — до 5 лет тюрьмы. Также известен номер дела — № 991/4071/22: в Реестре судебных решений можно следить за дальнейшим развитием событий.

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Дело Кузьминых — ВАКС о задержании 29 июня Фото: Скриншот

На странице Сергея Кузьминых в Facebook нет комментариев по поводу его появления в ВАКС: последнее сообщение — от 28 июня, посвященное Дню Конституции.

Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело Кузьминых — подробности

Утром 29 июня издание "Зеркало недели", со ссылкой на собственные источники, сообщило об аресте народного депутата Сергея Кузьминых. При этом отмечалось, что это произошло из-за возможной неявки на судебные заседания. НАБУ и САП обратились в суд по поводу последнего нарушения со стороны фигуранта — отсутствия на работе из-за невозвращения с отдыха в Испании.

Сергей Кузьминых — народный депутат, избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В начале 2022 года антикоррупционеры опубликовали заявление о подозрении в получении взятки в размере более 500 тыс. грн. Дело касалось закупки оборудования для больницы в Житомирской области. Согласно данным расследования, фигурант подозревался в получении отката в размере 30% от суммы сделки, которую должны были заключить при его содействии. Осенью 2022 года расследование завершилось и было передано на рассмотрение ВАКС: процесс продолжается четвертый год подряд. При этом СМИ сообщали о датах, когда фигурант пропускал заседания — 8 февраля 2022 года (во время избрания меры пресечения), а также 29 октября 2025 года, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года. Чтобы наказать за такое нарушение, суд дважды назначал денежные взыскания, которые народный депутат платил, а затем продолжал игнорировать заседания. Между тем в феврале 2022 года народные депутаты собирали подписи за исключение Сергея Кузьминых из состава фракции "Слуга народа", но попытка не увенчалась успехом.

Напоминаем, что 8 июня бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву был вынесен приговор: на сколько лет его посадили и какое имущество конфисковали.