"Затримання" нардепа Кузьміних: у ВАКС пояснили, чому змінили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд відреагував на скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо народного депутата (згідно з даними медіа, це Сергій Кузьміних). Фігуранту справи про зловживання впливом змінили запобіжний захід і стягнули на користь держави суму застави в 49 тис. грн.

Прокурори САП надіслали клопотання у ВАКС щодо зміни запобіжного заходу для Кузьміних, ідеться у матеріалі на порталі суду. З'ясувалось, що заставу 49 620 грн стягнули у дохід держави, а фігуранту призначили запобіжний захід — цілодобове перебування під домашнім арештом. Також уточнюється, що чоловіку можна виходити з дому на час повітряної тривоги задля перебування в укритті, а після скасування загрози слід якнайшвидше повертатись додому. Наступний привід до суду має відбутись 30 червня о 9:30.

Нові обов'язки нардепа після зміни запобіжного заходу — носити електронний браслет, з'являтись в суд та до слідчих за викликом, віддати закордонний паспорт. У ВАКС також нагадали, що Кузьміних підозрюється за ч. 2 ст. 369-2 — зловживання впливом (отримання хабаря посадовою особою): максимальне покарання — до 5 років тюрми. Також є номер справи — № 991/4071/22: у Реєстрі судових рішень можна стежити за подальшими подіями.

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Справа Кузьміних — ВАКС про затримання 29 червня Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Сергія Кузьміних немає коментарів щодо появи у ВАКС: останній допис — за 28 червня, з нагоди Дня Конституції.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа Кузьміних — деталі

Зазначимо, зранку 29 червня медіа "Дзеркало тижня", з посиланням на власні джерела, повідомили про арешт нардепа Сергія Кузьміних. При цьому зауважували, що це сталось через можливе ігнорування судових засідань. НАБУ та САП звернулись до суду щодо останнього порушення фігуранта — відсутність через неповернення з відпочинку в Іспанії.

Сергій Кузьміних — народний депутат, який обрався до Верховної Ради від партії "Слуга народу". На початку 2022 року антикорупційники опублікували заяву про підозру в отриманні хабаря у розмірі понад 500 тис. грн. Справа стосувалась закупівлі обладнання для лікарні у Житомирській області. Згідно з даними розслідування, фігурант підозрювався в отриманні відкату у розмірі 30% від суми угоди, яку мали укласти за його сприяння. Восени 2022 року розслідування завершилось та надійшло на розгляд ВАКС: процес триває четвертий рік поспіль. При цьому медіа озвучували дати, коли фігурант пропускав засідання — 8 лютого 2022 року (під час обрання запобіжного заходу), і також 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. Щоб покарати за таке порушення, суд двічі призначав грошові стягнення, які нардеп платив, а потім й далі ігнорував засідання. Тим часом у лютому 2022 року нардепи збирали підписи за виключення Сергія Кузьміних зі складу фракції "Слуга народу", але спроба не вдалась.

Нагадуємо, 8 червня колишній глава Верховного Суду Всеволод Князев отримав вирок: на скільки років посадили та яке майно конфіскували.