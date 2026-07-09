Оружие вместо сувениров: Эрдоган подарил лидерам ЕС пистолеты после саммита НАТО

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта после саммита НАТО в Анкаре получили от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в подарок гравированные пистолеты с патронами и набором для чистки.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.

По их словам, оружие было вручено европейским лидерам в среду после завершения переговоров. Представитель Европейского совета сообщил, что служба безопасности Кошты забрала пистолет на проверку. После этого его доставят в Бельгию и будут хранить в соответствии с требованиями безопасности Генерального секретариата Совета ЕС.

Команда Урсулы фон дер Ляйен не ответила на запрос о том, что она планирует делать с подаренным оружием. В то же время один из чиновников отметил, что дорогие церемониальные пистолеты, вероятно, превышают допустимую стоимость подарков, поэтому вряд ли останутся в личной собственности получателей.

Відео дня

Другие европейские лидеры, в частности уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для вывода их из эксплуатации, прежде чем вернуть их домой.

Напомним, ранее в ходе саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. "Фокус" объяснял, что это означает для украинской оборонной промышленности.

Также сообщалось, что Трамп заявил, что не считает Италию союзником США, чем фактически отстранился от дружеских отношений с этой страной.