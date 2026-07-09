Зброя замість сувенірів: Ердоган подарував лідерам ЄС пістолети після саміту НАТО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта після саміту НАТО в Анкарі отримали від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана подарункові гравійовані пістолети з набоями та набором для чищення.

Про це повідомило Politico з посиланням на двох посадовців ЄС.

За їхніми словами, зброю вручили європейським лідерам у середу після завершення переговорів. Представник Європейської ради повідомив, що служба безпеки Кошти забрала пістолет на перевірку. Після цього його доставлять до Бельгії та зберігатимуть відповідно до вимог безпеки Генерального секретаріату Ради ЄС.

Команда Урсули фон дер Ляєн не відповіла на запит щодо того, що вона планує робити з подарованою зброєю. Водночас один із чиновників зазначив, що дорогі церемоніальні пістолети, ймовірно, перевищують допустиму вартість подарунків, тому навряд чи залишаться в особистій власності отримувачів.

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Інші європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який залишає посаду, та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, публічно заявили, що залишать свої пістолети в Туреччині для виведення їх з експлуатації перед тим, як повернути їх додому.

Нагадаємо, раніше під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. Фокус пояснював, що це означає для української оборонної промисловості.

Також повідомлялося, що Трамп заявив, що не вважає Італію союзником США, чим фактично відмежувався від дружніх відносин із країною.