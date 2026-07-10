Могли общаться в 2022 году: хакеры слили предполагаемую переписку Собчак и Ермака, — СМИ

Хакеры заявили, что получили доступ к архиву Ксении Собчак, после чего обнародовали переписку, в которой фигурируют бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и представители администрации Кремля. Если эти материалы подлинные, они свидетельствуют о том, что после начала полномасштабной войны журналистка общалась с Ермаком о работе своей редакции.

Как сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на материалы хакерской группировки Black Mirror и проекта "ВЧК-ОГПУ", независимо подтвердить подлинность обнародованных документов пока невозможно.

По данным издания, 8 июля Ксения Собчак сообщила о взломе своей электронной почты. Из-за этого она на некоторое время лишилась доступа к своим Telegram-каналам. В тот же день там появились первые скриншоты якобы ее личной переписки. Вскоре их удалили, а сама Собчак заявила, что эти материалы являются фейком. Уже на следующий день Black Mirror и "ВЧК-ОГПУ" опубликовали новую часть архива. В нее вошли скриншоты переписки, голосовые сообщения и другие файлы.

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Наибольший интерес вызвала переписка, которую хакеры датируют мартом 2022 года. По их версии, тогда Собчак общалась с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Как следует из скриншотов, Ермак называл журналистку умным человеком и писал, что у них много общих знакомых. В ответ Собчак якобы рассказывала о том, как работает ее редакция после начала полномасштабной войны.

Согласно опубликованным сообщениям, она уехала из России вместе с ребенком, тогда как ее муж и мать остались в стране. Также Собчак писала, что редакция переезжает за границу и планирует продолжить работу, однако сталкивается с трудностями из-за отсутствия местных банковских счетов и гражданства. В одном из сообщений она отметила, что редакция публикует только проверенную информацию и старается честно выполнять свою работу, хотя ситуация остается очень сложной.

"Пока что я уехала из страны вместе с ребенком. Но там остались мама и муж. Редакция переезжает и будет работать здесь. К сожалению, у нас здесь нет ни банковских счетов, ни гражданства, поэтому сейчас решаем все эти вопросы. В ближайшие дни завершим переезд редакции и будем думать, как действовать дальше. Пока что публикуем только проверенную информацию и стараемся честно выполнять свой профессиональный долг. Но, если честно, наше положение очень тяжелое. Да и условия тоже", — писала журналистка.

Из содержания переписки неясно, в какой именно стране находилась журналистка. В то же время "Медуза" обращает внимание на то, что другие материалы из слитого архива указывают на ее пребывание в Израиле в начале полномасштабной войны. Позже в СМИ также появлялась информация о получении Собчак израильского гражданства.

Кроме того, хакеры опубликовали предполагаемую переписку Собчак с представителями российских властей. Среди них — руководитель управления общественных проектов администрации президента РФ Сергей Новиков. В сообщениях журналистка якобы просила помочь согласовать проведение музыкального фестиваля и посоветовать, соответствует ли предложенный состав участников требованиям властей.

Другие обнародованные материалы касаются освещения атак украинских беспилотников на Москву, сообщений о дефиците бензина и других общественно значимых тем. По мнению авторов публикации, эта переписка может свидетельствовать о контактах между медиаструктурами Собчак и российскими чиновниками, отвечающими за информационную политику.

Сама Ксения Собчак подтвердила лишь факт взлома электронной почты и временной потери доступа к своим Telegram-каналам. В то же время она продолжает утверждать, что обнародованные скриншоты переписки не являются подлинными. Независимых доказательств, которые бы подтверждали или опровергали подлинность этих материалов, пока нет.

Напомним, что в 2025 году бывший советник Офиса президента Алексей Арестович попал на видео вместе с российской телеведущей и политиком Ксенией Собчак в Лондоне. В сети появился ролик, на котором они идут по улице под одним зонтиком в сопровождении съемочной группы, вероятно, во время записи интервью.

Позже в интервью Собчак он рассказал, что высоко оценивает президента РФ Владимира Путина как "квалифицированного игрока". Также он подтвердил, что считает лидера страны-агрессора "самым здравомыслящим политиком за последние 26 лет".