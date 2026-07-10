Могли спілкуватися у 2022 році: хакери злили ймовірне листування Собчак та Єрмака, — ЗМІ

Хакери заявили, що отримали доступ до архіву Ксенії Собчак, після чого оприлюднили листування, у якому фігурують колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак і представники адміністрації Кремля. Якщо ці матеріали справжні, вони свідчать, що після початку повномасштабної війни журналістка спілкувалася з Єрмаком про роботу своєї редакції.

Як повідомляє російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на матеріали хакерського угруповання Black Mirror та проєкту "ВЧК-ОГПУ", незалежно підтвердити достовірність оприлюднених документів наразі неможливо.

За даними видання, 8 липня Ксенія Собчак повідомила про злам своєї електронної пошти. Через це вона на певний час втратила доступ до власних Telegram-каналів. Того ж дня там з'явилися перші скриншоти нібито її особистого листування. Незабаром їх видалили, а сама Собчак заявила, що ці матеріали є фейком. Уже наступного дня Black Mirror і "ВЧК-ОГПУ" опублікували нову частину архіву. До неї увійшли скриншоти листування, голосові повідомлення та інші файли.

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Найбільший інтерес викликало листування, яке хакери датують березнем 2022 року. За їхньою версією, тоді Собчак спілкувалася з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Як випливає зі скриншотів, Єрмак називав журналістку розумною людиною та писав, що вони мають багато спільних знайомих. У відповідь Собчак нібито розповідала про те, як працює її редакція після початку повномасштабної війни.

Згідно з оприлюдненими повідомленнями, вона виїхала з Росії разом із дитиною, тоді як її чоловік і мати залишилися в країні. Також Собчак писала, що редакція переїжджає за кордон і планує продовжити роботу, однак стикається з труднощами через відсутність місцевих банківських рахунків і громадянства. В одному з повідомлень вона зазначила, що редакція публікує лише перевірену інформацію та намагається чесно виконувати свою роботу, хоча ситуація залишається дуже складною.

"Поки що я виїхала з країни разом із дитиною. Але там залишилися мама й чоловік. Редакція переїжджає і працюватиме тут. На жаль, у нас тут немає ні банківських рахунків, ні громадянства, тому зараз вирішуємо всі ці питання. Найближчими днями завершимо переїзд редакції й будемо думати, як діяти далі. Поки що публікуємо лише перевірену інформацію та намагаємося чесно виконувати свій професійний обов’язок. Але, якщо чесно, наш стан дуже важкий. Та й умови теж", — писала журналістка.

Зі змісту листування не зрозуміло, у якій саме країні перебувала журналістка. Водночас "Медуза" звертає увагу, що інші матеріали зі злитого архіву вказують на її перебування в Ізраїлі на початку повномасштабної війни. Пізніше у ЗМІ також з'являлася інформація про отримання Собчак ізраїльського громадянства.

Крім цього, хакери опублікували ймовірне листування Собчак із представниками російської влади. Серед них є керівник управління громадських проєктів адміністрації президента РФ Сергій Новіков. У повідомленнях журналістка нібито просила допомогти погодити проведення музичного фестивалю та порадити, чи відповідає запропонований склад учасників вимогам влади.

Інші оприлюднені матеріали стосуються висвітлення атак українських безпілотників на Москву, повідомлень про дефіцит бензину та інших суспільно важливих тем. На думку авторів публікації, це листування може свідчити про контакти між медіаструктурами Собчак і російськими чиновниками, які відповідають за інформаційну політику.

Сама Ксенія Собчак підтвердила лише факт зламу електронної пошти та тимчасової втрати доступу до своїх Telegram-каналів. Водночас вона продовжує стверджувати, що оприлюднені скриншоти листування не є справжніми. Незалежних доказів, які б підтверджували або спростовували автентичність цих матеріалів, наразі немає.

Нагадаємо, що у 2025 році колишній радник Офісу президента Олексій Арестович потрапив на відео разом із російською телеведучою та політикинею Ксенією Собчак у Лондоні. У мережі оприлюднили ролик, на якому вони йдуть вулицею під однією парасолькою в супроводі знімальної групи, ймовірно під час запису інтерв’ю.

Згодом в інтерв'ю Собчак він розповів, що хвалить президента РФ Володимира Путіна як "кваліфікованого гравця". Також він підтвердив, що вважає лідера країни-агресорки "найбільш притомним політиком за останні 26 років".