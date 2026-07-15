Путин в затруднительном положении: Bloomberg назвал пять главных проблем Кремля из-за войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается со всё более сильным давлением из-за войны в Украине. Многие проблемы оказались для Кремля более сложными, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Теперь конфликт больше не ограничивается линией фронта: украинские атаки с использованием дронов и ракет вглубь территории РФ нарушают работу нефтеперерабатывающих заводов, поставки топлива и повседневную жизнь гражданских россиян за многие километры от поля боя. Между тем российская военная экономика теряет импульс, пишет издание Bloomberg.

Аналитики назвали пять ключевых проблем, с которыми столкнулись Путин и его режим из-за войны в Украине.

Украинские удары вглубь территории РФ

В 2026 году Украина значительно увеличила дальность и интенсивность своих ударов с помощью беспилотников и ракет по территории России, в частности по Москве. По наблюдениям аналитиков, в 2026 году по крайней мере один раз была объявлена воздушная тревога в более чем половине регионов РФ, где проживает свыше 70% населения страны, а в июле украинские дроны поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в Западной Сибири, расположенный на расстоянии более 2 500 километров от границы.

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"Это изменение отражает расширение возможностей Украины в плане нанесения ударов на большие расстояния и огромное количество дронов, которые она сейчас способна задействовать, чтобы попытаться перегрузить современные российские системы ПВО", — подчеркивают аналитики.

Кадры обстрела НПЗ в российском Омске, расположенного более чем в 2500 километрах от границы Фото: Telegram

Украинские удары по территории РФ заставили российские власти признать, что защита от украинских атак становится всё сложнее. На этом фоне Путин призвал расширить так называемую "буферную зону" на территории Сумской и Харьковской областей Украины, чтобы "отвести" угрозы.

В РФ обостряются проблемы с дефицитом топлива

Украина активизировала атаки на российскую топливную отрасль до беспрецедентного уровня. Международное энергетическое агентство подсчитало в своём ежемесячном отчёте, что объём переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах в июне упал до 3,8 млн баррелей в сутки с 5,4 млн в том же месяце 2025 года.

В настоящее время в РФ наблюдается общенациональный дефицит топлива, что приводит к стремительному росту цен. Эта ситуация стала особенно чувствительной для Кремля в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться осенью. По состоянию на 6 июля средние цены на бензин в 2026 году выросли на 14% до 74,01 рубля за литр, опередив инфляцию на 4,49%, согласно последним данным Федеральной службы статистики.

В другом аналитическом материале Bloomberg также отмечал, что из-за ударов по НПЗ в России переработка нефти резко сократилась и сейчас находится на самом низком за более чем 20 лет уровне.

Военная экономика Кремля находится под всё более сильным давлением

Хотя военное производство в РФ растет, российская экономика практически остановилась, из-за чего Путин был вынужден потребовать от чиновников объяснений и мер по противодействию этой тенденции. Ряд отраслей гражданского сектора сокращает объемы производства и инвестиции, которые в первом квартале пережили двузначное падение из-за высоких процентных ставок.

Банк России вынужден компенсировать инфляционное давление высокими процентными ставками из-за значительных расходов на вооруженные силы. Министерство финансов тем временем дало понять, что расходы и бюджетный дефицит вновь превысят ожидания.

Между тем заработная плата и потребительский спрос продолжают расти, а украинские удары по российским промышленным предприятиям могут негативно сказываться на объемах производства и при этом усиливать инфляционное давление.

Российская дипломатия потерпела неудачу

Когда президент США Дональд Трамп принял Путина на саммите в Анкоридже в 2025 году, Кремль надеялся, что глава Белого дома заставит Владимира Зеленского пойти на существенные уступки в отношении мирного соглашения. Однако этого так и не произошло.

Путин и Трамп на саммите по вопросам мира в Анкоридже на Аляске Фото: The White House

Между тем трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США зашли в тупик ещё в феврале. Тогда Трамп сосредоточился на войне на Ближнем Востоке, которую развязал против Ирана.

Кремль продолжает заявлять, что российские войска якобы наступают на востоке Украины. Однако в Киеве эту информацию опровергают.

"По мере того как война затягивается, экономические, военные и политические издержки продолжают расти, что ставит Путина в всё более уязвимое положение", — подчеркивают аналитики.

Рейтинг Путина стремительно падает

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ снизился на 5% до 74% по результатам июньского опроса, проведенного независимым московским "Левада-центром". В то же время доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, упала с 61% до 52%. Эти показатели стали самыми низкими за время войны с Украиной, пишет издание.

Они также отражают растущее разочарование российского населения, вызванное проблемами, связанными с войной. Несмотря на иллюзию о том, что популярность Путина остается высокой, а Кремль держит ситуацию с выборами под жестким контролем, обвал рейтингов диктатора подрывает заявления о том, что россияне по-прежнему единодушно поддерживают войну.

Напомним, накануне издание Politico объяснило, почему Крым стал главным слабым местом Путина и является "золотым ключом" к окончанию войны.

Кроме того, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что это станет "последней каплей", которая подтолкнет Путина к миру.