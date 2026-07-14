"Золотой ключ" к окончанию войны: почему Крым стал главным слабым местом Путина, — Politico

Аннексированный Крым должен был стать главным достижением российского президента Владимира Путина и продемонстрировать военную мощь РФ. Однако в последнее время полуостров превратился в ключевую уязвимость диктатора.

Крым должен был стать оплотом Путина в войне против Украины, плацдармом для проецирования военной мощи России через Чёрное море и внутренним символом имперских амбиций диктатора. Теперь все эти планы оказались под угрозой, поскольку Украина взяла под контроль воздушное пространство над маршрутами к оккупированному полуострову, наносит удары по логистике снабжения и намерена изолировать российские войска на юге, пишет издание Politico.

"За 12 лет, прошедших с момента аннексии полуострова Россией, Москва создавала впечатление, что она неприкосновенна благодаря массовой милитаризации и экономической интеграции. Но то, что когда-то было стратегическим активом для президента Владимира Путина, сейчас превращается в критическую уязвимость — как в военном плане, так и для самого лидера", — говорится в материале.

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Сейчас жители оккупированного полуострова живут в условиях отключений электроэнергии и воды, без поставок товаров и топлива, поскольку украинские дроны наносят удары по объектам электроснабжения и военным объектам. Жители Крыма также столкнулись с перебоями в мобильной связи, практически полным отсутствием общественного транспорта и стремительным ростом цен. К тому же всё это происходит в курортный сезон.

Россияне также столкнулись с тем, что им практически невозможно выехать с полуострова, поскольку украинские дроны уничтожили мосты оккупантов и контролируют наземные пути.

Почему Крым стал особенным в этой войне?

Война в Украине, начавшаяся с аннексии полуострова в 2014 году, превратила его в почти священный символ имперской мощи России. В последующие годы Кремль превращал курорт в военную базу, благодаря чему во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году российские войска смогли быстро оккупировать украинские территории на юге.

"Крым стал безопасным тылом на поле боя, обеспечивая южный фронт России и проецируя её военную мощь за пределы страны, в то время как жители полуострова оставались относительно защищёнными от продолжавшейся войны", — пишет издание.

Сейчас Украина, благодаря технологиям ударных дронов средней дальности, может ослабить и даже уничтожить часть военного потенциала россиян в этой части Украины, а также нарушить логистику, обеспечивающую функционирование российской армии на юге.

Украина также надеется, что тогда командованию РФ придется перебросить часть войск с других участков фронта. Это, в свою очередь, ослабит давление на украинскую армию и снизит последствия российских ударов по населенным пунктам страны.

Издание пишет, что потеря Крыма также может стать серьёзным ударом для Путина, рейтинги которого в РФ стремительно выросли после захвата полуострова. Потеря Крыма может усилить и без того нарастающее недовольство его руководством страной и продолжающейся войной.

Напомним, 13 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") объяснил ирландскому журналисту Кейлану Робертсону, почему Украина не наносит удары по Крымскому мосту.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) оценили последствия украинских ударов по НПЗ в России: отрезали Крым и не только.