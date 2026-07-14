"Золотий ключ" у закінченні війни: чому Крим перетворився на головну слабкість Путіна, — Politico

Анексований Крим мав стати головним досягненням для російського президента Володимира Путіна і демонструвати військову міць РФ. Проте останнім часом півострів перетворився у ключову вразливість диктатора.

Крим мав бути оплотом Путіна у війні проти України, плацдармом для проєктування військової сили Росії через Чорне море та внутрішнім символом імперських амбіцій диктатора. Тепер всі ці плани опинилися під загрозою, оскільки Україна заволоділа повітряним простором над маршрутами до окупованого півострова, завдає ударів по логістиці постачання і має наміри ізолювати російські війська на півдні, пише видання Politico.

"За 12 років, що минули з часу анексії півострова Росією, Москва створювала враження, що вона є недоторканною завдяки масовій мілітаризації та економічній інтеграції. Але те, що колись було стратегічним активом для президента Володимира Путіна, зараз перетворюється на критичну вразливість — як у військовому плані, так і для самого лідера", — йдеться у матеріалі.

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Тепер мешканці окупованого півострова живуть у умовах відключень електроенергії та води, без постачань продукції та пального, оскільки українські дрони атакують об’єкти електропостачання та військові об’єкти. Люди у Криму зіштовхнулися також із перебоями у мобільному зв'язку, практичної відсутності роботи громадського транспорту і стрімкого підвищення цін. До того ж це все відбувається у курортний сезон.

Росіяни також зіштовхнулися з тим, що їм майже неможливо виїхати із півострова, оскільки українські дрони знищили мости окупантів та контролюють сухопутні шляхи.

Чому Крим став особливим у війні?

Війна в Україні, яка розпочалася з анексії півострова у 2014 році, перетворила його на майже священний символ імперської могутності Росії. Упродовж наступних років Кремль перетворював курорт на військову базу, завдяки чому під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році російські війська швидко змогли окупувати українські території на півдні.

"Крим став безпечним тилом на полі бою, забезпечуючи південний фронт Росії та проєктуючи її військову силу назовні, тоді як мешканці півострова залишалися відносно захищеними від війни, що тривала", — пише видання.

Зараз Україна завдяки технологіям ударних дронів середньої дальності може послабити та навіть знищити частину військового потенціалу росіян у цій частині України, а також порушити логістику, яка забезпечує функціонування російської армії на півдні.

Україна також сподівається на те, що тоді командуванню РФ доведеться перекидати частину військ з інших ділянок фронту. Це своєю чергою послабить тиск на українську армію і зменшить наслідки від російських ударів по населених пунктах країни.

Видання пише, що втрата Криму також може стати серйозним ударом для Путіна, рейтинги якого в РФ стрімко зросли після захоплення півострова. Втрата Криму може посилити невдоволення його керівництвом країною, що і так наростає, та війною, яка досі триває.

Нагадаємо, 13 липня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") пояснив ірландському журналісту Кейлану Робертсону, чому Україна не б'є по Кримському мосту.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили наслідки українських ударів по НПЗ у Росії: відрізали Крим і не тільки.