Зеленский официально предложил Раде назначить Корецкого на должность премьер-министра, — Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский официально направил представление о назначении Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Парламент рассмотрит представление президента в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой. Об этом вечером 15 июля сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины", — сообщил Стефанчук.

Стефанчук сообщил о предложении Зеленского о выдвижении Корецкого на пост премьера Фото: Скриншот

Стоит отметить, что во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 15 июля Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра Украины.

"Если мы вступаем в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны — подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на пост премьер-министра Украины", — заявил президент.

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Кто такой Сергей Корецкий

"24 канал" сообщал, что Сергей Корецкий — 48-летний менеджер из Луцка, имеющий многолетний опыт работы в энергетической сфере. Ранее Корецкий работал в компании Continuum Group, где дослужился до руководящих должностей.

Он также возглавлял сеть АЗС WOG, а после ухода с этой должности основал собственный кофейный бренд и сеть кофеен Idealist Coffee Co. Был руководителем швейцарской энерготрейдинговой компании Centurion Group SA.

В 2022 году Корецкий был назначен на должность руководителя государственных компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". В 2025 году он возглавил "Нафтогаз".

Напомним, 15 июля агентство РБК-Украина сообщило, что Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

После этого Сергей Стерненко сообщил, что покинул пост советника министра обороны.