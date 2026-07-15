Зеленський офіційно запропонував Раді призначити Корецького на посаду прем'єр-міністра, — Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський офіційно спрямував подання щодо призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Парламент розгляне подання президента вже найближчим часом відповідно до встановленої процедури. Про це увечері 15 липня повідомив голова Верховної ради України Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України", — інформував Стефанчук.

Стефанчук повідомив про подання Зеленського щодо кандитарури Корецького на посаду прем'єра Фото: Скриншот

Варто зауважити, що під час спільної пресконференції з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 15 липня Володимир Зеленський назвав Сергія Корецького найбільш підготовленим на посаду прем'єр-міністра України.

"Якщо ми входимо в зиму, ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі — підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України", — заявив президент.

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Хто такий Сергій Корецький

"24 канал" розповідав, що Сергій Корецький — 48-річний менеджер родом із Луцька, який має багаторічний досвід роботи в енергетичній сфері. Раніше Корецький працював у компанії Continuum Group, де виріс до керівних посад.

Він також був очільником мережі АЗС WOG, а після звільнення з посади заснував власний бренд кави та мережу кав'ярень Idealist Coffee Co. Був керівником швейцарської енерготрейдингової компанії Centurion Group SA.

У 2022 році Корецький був призначений на посаду керівника державних компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта". У 2025 році очолив "Нафтогаз".

Нагадаємо, 15 липня агентство РБК-Україна повідомило, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Після цього Сергій Стерненко повідомив, що залишив посаду радника міністра оборони.