"Коррупция полностью охватила МИД": бывший посол Украины на Кипре выступил с громкими обвинениями

Бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский заявил о якобы масштабной коррупции в Министерстве иностранных дел Украины, существовании схем с назначениями дипломатов и присутствии в ведомстве агентов РФ. Также он сообщил о давлении, угрозах в адрес своей семьи и возможной подготовке его похищения после отказа согласовать кандидатуру почетного консула Украины на Кипре.

Об этом он рассказал народному депутату партии "ЕС" Алексею Гончаренко 17 июля во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. В частности, он подчеркнул, что основной проблемой МИД он считает системную коррупцию, которая, по его словам, "полностью проникла" в министерство.

"Это зло, полностью охватившее МИД. Моя история — лишь одна из многих, которые сейчас можно услышать. Более того, на мой взгляд, МИД Украины сейчас кишит шпионами РФ", — говорит он.

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Более того, именно коррупция, по его мнению, стала причиной попыток добиться назначения гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса почетным консулом Украины. Нежинский утверждает, что ему неоднократно рекомендовали одобрить эту кандидатуру, а впоследствии, по его словам, поставили ультиматум: либо он подписывает соответствующие документы, либо будет отозван в Украину.

В то же время Нежинский заявил, что не поддержал кандидатуру Христодулоса из-за информации, которая, по его словам, могла нанести ущерб репутации Украины. Он утверждает, что тот фигурировал в уголовных расследованиях времен Генеральной прокуратуры под руководством Юрия Луценко как якобы один из ключевых "обнальщиков" экс-президента Виктора Януковича на Кипре.

На заседании ВСК также прозвучало утверждение, что МИД "пронизан" агентами РФ. В частности, как пояснил экс-советник, информация, поступающая в министерство, якобы сразу попадает "не в те руки".

"Это факты, свидетельствующие о том, что та или иная информация, поступающая в МИД, сразу попадает не в те руки и монетизируется совершенно другими людьми и другими структурами. Работа в Министерстве иностранных дел становится опасной, молодежь увольняется, а 90% дипломатических сотрудников за время войны не вернулись в Украину. Это также свидетельствует об определенном страхе и преследованиях, а не об опасениях "бусификации", как говорят некоторые", — заявил Сергей Нежинский.

Кроме того, бывший посол утверждает, что выявил на Кипре схему, к которой, по его словам, причастны бывший посол Украины на Кипре Руслан Нимчинский, офицер безопасности Ярослав Белозоров и кандидат в почетные консулы Эллинас Христодулос. По словам Нежинского, после этого он обратился в НАЗК через Министерство иностранных дел с сообщением о возможном конфликте интересов и коррупционных рисках, однако, как он утверждает, никакой служебной проверки так и не было проведено.

Стоит отметить, что после его обращений начались угрозы. Например, его жена получала сообщения с требованиями согласиться на назначение Христодулоса, иначе у семьи возникнут проблемы. Позже, утверждает Нежинский, давление стало исходить и от отдельных представителей МИД.

Кроме того, бывший посол сообщил, что после завершения своей дипломатической миссии иностранные спецслужбы якобы предупредили его об угрозе похищения. По его словам, спецслужбы Великобритании, Нидерландов, Польши и Италии рекомендовали ему срочно изменить маршрут возвращения в Украину из-за информации о подготовке засады.

Во время выступления Нежинский также пояснил, что неоднократно обращался к руководству МИД с просьбой обеспечить защиту ему и его семье, однако служебные записки даже не были переданы министру иностранных дел. В связи с этим он попросил президента Украины обеспечить ему государственную охрану и заявил, что если с ним "что-то случится", ответственность за это возлагает на руководство Министерства иностранных дел.

"Задача заключалась в том, чтобы я не вернулся в Украину и не давал показаний. Чтобы меня представили как предателя, который якобы сбежал после освобождения и не вернулся в страну. Я хочу напомнить и сказать всему руководству МИД: пусть я буду первым и последним, но вся страна узнает о той коррупции, которая сейчас существует в Министерстве иностранных дел, обо всех схемах и всех фамилиях", — заявил он.

Стоит отметить, что Фокус ссылается исключительно на заявления Сергея Нежинского, сделанные им в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады. На данный момент официальной информации, подтверждающей выдвинутые им обвинения в адрес МИД Украины, нет.

Напомним, что в июле Украина экстрадировала из Германии бывшего народного депутата VIII созыва, которого обвиняют в отмывании почти 20 млн грни манипуляциях на фондовом рынке. Также из Италии вернули бывшего руководителя финансового департамента предприятия, которого подозревают в растрате почти 944 тыс. долларов.

Кроме того, Фокус сообщал, что бывшему топ-менеджеру "Энергоатома" предъявлено новое подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме на госпредприятии. По данным НАБУ, он мог легализовать более 30 млн грн незаконных доходов, вложив их в элитную недвижимость, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.