"Корупція повністю охопила МЗС": експосол України на Кіпрі виступив із гучними звинуваченнями

Колишній посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський заявив про нібито масштабну корупцію в Міністерстві закордонних справ України, існування схем із призначеннями дипломатів та присутність у відомстві агентів РФ. Також він повідомив про тиск, погрози своїй родині та можливу підготовку його викрадення після відмови погодити кандидатуру почесного консула України на Кіпрі.

Про це він розповів народному депутату партії "ЄС" Олексію Гончаренку 17 липня під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Зокрема, він наголосив, що основною проблемою МЗС він вважає системну корупцію, яка, за його словами, "повністю пронизала" міністерство.

"Це зло, яке повністю охопило МЗС. Моя історія — лише одна з багатьох, які зараз можна почути. Ба більше, на мою думку, МЗС України зараз наповнене шпигунами РФ", — каже він.

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Ба більше, саме корупція, на його переконання, стала причиною спроб домогтися призначення громадянина Кіпру Еллінаса Христодулоса почесним консулом України. Ніжинський стверджує, що йому неодноразово рекомендували погодити цю кандидатуру, а згодом, за його словами, поставили ультиматум: або він підписує відповідні документи, або буде відкликаний до України.

Водночас Ніжинський заявив, що не підтримав кандидатуру Христодулоса через інформацію, яка, за його словами, могла зашкодити репутації України. Він стверджує, що той фігурував у кримінальних розслідуваннях часів Генеральної прокуратури під керівництвом Юрія Луценка як нібито один із ключових "обнальників" експрезидента Віктора Януковича на Кіпрі.

На засіданні ТСК також прозвучала теза, що МЗС "пронизане" агентами РФ. Зокрема, як пояснив експосро, інформація, яка надходить до міністерства, нібито одразу потрапляє "не в ті руки".

"Це факти, які свідчать про те, що та чи інша інформація, яка надходить до МЗС, одразу потрапляє не в ті руки та монетизується абсолютно іншими людьми й іншими структурами. Робота в Міністерстві закордонних справ стає небезпечною, молодь звільняється, а 90% дипломатичних працівників протягом війни не повернулися в Україну. Це також говорить про певний страх і переслідування, а не про побоювання "бусифікації", як дехто говорить", — заявив Сергій Ніжинський.

Також експосол стверджує, що виявив на Кіпрі схему, до якої, за його словами, були причетні колишній посол України на Кіпрі Руслан Німчинський, офіцер безпеки Ярослав Білозьоров та кандидат у почесні консули Еллінас Христодулос. За словами Ніжинського, після цього він звернувся до НАЗК через Міністерство закордонних справ із повідомленням про можливий конфлікт інтересів та корупційні ризики, однак жодної службової перевірки, як він стверджує, так і не було проведено.

Варто зауважити, що після його звернень почалися погрози. До прикладу, його дружина отримувала повідомлення з вимогами погодити призначення Христодулоса, інакше сім'я матиме проблеми. Пізніше, стверджує Ніжинський, тиск почав надходити і від окремих представників МЗС.

Крім того, колишній посол повідомив, що після завершення своєї дипломатичної місії іноземні спецслужби нібито попередили його про загрозу викрадення. За його словами, спецслужби Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Італії рекомендували йому терміново змінити маршрут повернення до України через інформацію про підготовку засідки.

Під час виступу Ніжинський також пояснив, що неодноразово звертався до керівництва МЗС із проханням захистити його та родину, однак службові записки навіть не були передані міністру закордонних справ. У зв'язку з цим він попросив президента України забезпечити йому державну охорону та заявив, що якщо з ним "щось станеться", відповідальність за це покладає на керівництво Міністерства закордонних справ.

"Завдання було таким, щоб я не повернувся в Україну і не давав свідчень. Щоб мене представили як зрадника, який нібито втік після звільнення та не повернувся до країни. Я хочу нагадати й сказати всьому керівництву МЗС: нехай я буду першим і останнім, але вся країна дізнається про ту корупцію, яка зараз існує в Міністерстві закордонних справ, про всі схеми та всі прізвища", — заявив він.

Варто зауважити, що Фокус посилається виключно на заяви Сергія Ніжинського, озвучені ним під час засідання ТСК Верховної Ради. Станом на зараз офіційної інформації, яка б підтверджувала висунуті ним звинувачення на адресу МЗС України, немає.

Нагадаємо, що в липні Україна екстрадувала з Німеччини колишнього народного депутата VIII скликання, якого обвинувачують у легалізації майже 20 млн грн та маніпуляціях на фондовому ринку. Також з Італії повернули колишнього керівника фінансового департаменту підприємства, якого підозрюють у розтраті майже 944 тис. доларів.

Також Фокус писав, що колишній топменеджер "Енергоатому" отримав нову підозру у справі про масштабну корупційну схему на держпідприємстві. За даними НАБУ, він міг легалізувати понад 30 млн грн незаконних доходів, вклавши їх у елітну нерухомість, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.