Сандра Аудкирк стала временным поверенным США в Украине: работала вплотную к Китаю

Государственный департамент определился с кандидатурой дипломата, который станет представителем США в Украине. В Белом доме сообщили, что временным поверенным США станет опытная дипломатка Сандра Аудкирк, которая в свое время присутствовала при спуске на воду первой подводной лодки Тайваня и работала в Министерстве обороны.

О назначении Сандры Аудкирк, которая в ближайшее время должна прибыть в Киев, стало известно вечером 17 июля: соответствующее сообщение появилось на портале Госдепа США. Отмечается, что в Украине будет работать опытная дипломатка с 30-летним стажем, специализировавшаяся на отношениях США со странами Азии, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

На портале Госдепа кратко изложена биография Сандры Аудкирк. Указано, что с 2024 года она работала в Министерстве обороны США и занимала должность советника командования Вооруженных сил США. Кроме того, она была дежурным офицером в оперативном штабе Госдепа. До этого, во время президентства Джо Байдена, дипломатка работала в Американском институте на Тайване. Вопросы, которыми занималась Аудкирк, — энергетика, экономика, предпринимательство, стратегическая конкуренция между государствами, экономические санкции и противодействие финансированию угроз. Также перечислены столицы, в которых побывала нынешняя поверенная США в Украине, — это Тайбэй, Дублин, Анкара, Кингстон (Ямайка), Стамбул и Пекин.

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"Сандра Аудкирк — карьерная дипломатка, представительница высшего корпуса дипломатической службы США (Senior Foreign Service), которая более 30 лет представляет интересы Соединенных Штатов в различных странах мира, занимая должности с все более широким кругом полномочий и ответственности", — говорится в заявлении Государственного департамента США.

Указано, что Аудкирк владеет китайским (мандаринским) и турецким языками: украинский или русский языки не упоминаются в кратких сведениях, приведенных Белым домом.

Сандра Аудкирк — подробности биографии

В сети можно найти дополнительную информацию о деятельности Сандры Аудкирк. В частности, тайваньские СМИ писали о различных мероприятиях представительницы США на острове, расположенном в 100 км от враждебно настроенного Китая. Есть фото, на котором она запечатлена во время спуска на воду первой подводной лодки, построенной Тайванем при поддержке США в 2023 году.

"Соединенные Штаты будут и впредь помогать Тайваню в укреплении его оборонного потенциала. Наша приверженность Тайваню непоколебима, и мы будем работать над сохранением мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе", — процитировали СМИ представительницу Госдепа.

Сандра Аудкирк — деятельность в сфере производства оружия на Тайване, 2023 год Фото: facebook

Во время пребывания на Тайване чиновница приняла участие в ряде культурных и связанных с безопасностью мероприятий, в частности, выступила на презентации программы им. Фулбрайта и т. д. Когда Аудкирк уезжала, ей вручили орден "Блестящей звезды" — высшую государственную награду.

Сандра Аудкирк — удостоена высшей награды Тайваня, 2024 год Фото: facebook

США и Украина — что случилось с предшественницей Аудкирк

Предшественницей Аудкирк в Украине была временный представитель США Джули Дэвис, которая подала в отставку весной 2026 года. Девис прибыла в Украину весной 2025 года после отставки своей предшественницы Бриджит Бринк, которая не согласилась с политикой президента США Дональда Трампа в отношении Украины и называла войну РФ против Украины "чистым злом".

Напоминаем, что 17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, кто временно возглавит МИД после отставки министра Юлии Свириденко.