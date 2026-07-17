Сандра Аудкірк стала тимчасовою повіренною США в Україні: працювала під боком Китаю

Державний департамент визначився з дипломатом, який стане американським представником в Україні. У Білому домі повідомили, що тимчасовим повіреним США стане досвідчена дипломатка Сандра Аудкірк, яка свого часу була присутня під час спуску на воду першого підводного човна Тайваню та працювала у Військовому міністерстві.

Про призначення Сандри Аудкірк, яка незабаром має прибути у Київ, стало відомо увечері 17 липня: відповідне повідомлення з'явилось на порталі Держдепу США. Наголошується, що в Україні працюватиме досвідчена дипломатка з 30-річним стажем, яка спеціалізувалась на відносинах США з країнами Азії, Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

На порталі Держдепу коротко розповіли біографію Сандри Аудкірк. Вказано, що з 2024 року вона працювала у Військовому міністерстві США та була радницею командування Збройних сил США. Крім того, була черговою офіцеркою в оперативному штабі Держдепу. Перед цим, за часів президентства Джо Байдена, дипломатка працювала в Американському інституті у Тайвані. Питання, якими займалась Аудкірк, — енергетика, економіка, підприємництво, стратегічна конкуренція між державами, економічні санкції та протидія фінансуванню загроз. Також перелічуються столиці, де побувала нинішня повірена США в Україні, — це Тайбей, Дублін, Анкара, Кінгстон (Ямайка), Стамбул та Пекін.

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"Сандра Аудкірк — кар’єрна дипломатка, представниця вищого корпусу дипломатичної служби США (Senior Foreign Service), яка понад 30 років представляє інтереси Сполучених Штатів у різних країнах світу, обіймаючи посади зі щораз ширшим колом повноважень і відповідальності", — ідеться у заяві Державного департаменту США.

Вказано, що Аудкірк володіє китайською (мандаринською) і турецькою мовами: українська чи російська не фігурує у коротких даних, наведених Білим домом.

Сандра Аудкірк — деталі біографії

У мережі можна відшукати додаткову інформацію про роботу Сандра Аудкірк. Зокрема, медіа Тайваню писали про різні активності представниці США на острові, розташованому за 100 км від вороже налаштованого Китаю. Є фото, на якому вона фігурує під час спускання на воду першого підводного човна, який збудував Тайвань на підтримки США у 2023 році.

"Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Тайваню у зміцненні власних можливостей оборони. Наша відданість Тайвані міцна і ми будемо працювати над збереженням миру та стабільності у Тайванській протоці та в регіоні", — процитували медіа представницю Держдепу.

Сандра Аудкірк — активність під час виробництва зброї Тайваню, 2023 рік Фото: facebook

Під час перебування на Тайвані посадовиця брала участь у низці культурних та безпекових заходів, наприклад, виступала під час презентації програми ім. Фулбрайта тощо. Коли Аудкірк їхала, їй вручили орден Блискучої Зірки — вищу державну нагороду.

Сандра Аудкірк — отримання найвищої нагороди Тайваню, 2024 рік Фото: facebook

США та Україна — що сталось з попередницею Аудкірк

Попередниця Аудкірк в Україні — тимчасово представниця США Джулі Девіс, яка подала у відставку весною 2026 року. Дефіс прибула в Україну весною 2025 року після відставки попередниці Бриджит Брінк, яка не погодилась з політикою президента США Дональда Трампа щодо України й називала війну РФ поти України "чистим злом".

Нагадуємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, хто тимчасово очолить МЗС після відставки урду Юлії Свириденко.