Впервые за более чем 10 лет: глава американского ФБР собирается посетить РФ, — Politico

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Каш Патель планирует осенью посетить Россию на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Если визит состоится, он станет первым за более чем десятилетие, когда глава правоохранительного ведомства совершит подобную поездку.

Эта поездка предварительно запланирована на середину октября. В рамках визита Патель должен посетить Москву и Санкт-Петербург, где, вероятно, его примут представители российской ФСБ, пишет издание Politico.

"Для главы ФБР это станет необычной и деликатной поездкой в одну из главных противниц Америки. Эти планы появились на фоне длительного противостояния между Вашингтоном и Москвой по поводу войны в Украине, когда американские законодатели требуют введения новых жестких санкций против России", — говорится в публикации.

Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили планы поездки Пателя в Россию. Однако официальных подтверждений визита нет, и планы ещё могут быть пересмотрены.

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Также пока остается неизвестным, встретится ли Патель с российским диктатором Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных политических советников. Неизвестно и то, по каким вопросам глава ФБР собирается посетить Россию.

Издание отмечает, что последним директором ФБР, побывавшим в России, был Роберт Мюллер, который посетил страну в 2013 году, ещё до российской оккупации Крыма. Он, в частности, был известен тем, что возглавлял расследование возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 года. В нем также речь шла о вероятных связях с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В свою очередь, Патель подверг это расследование критике и назвал его "мистификацией о российском заговоре".

Напомним, 20 июля скандальная блогерша из окружения президента США Дональда Трампа и сторонница движения MAGA Лора Лумер неожиданно прибыла в Украину.

Кроме того, 20 июля Дональд Трамп заявил, что хочет внести изменения в законопроект о "адских санкциях" против России.