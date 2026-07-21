Вперше за понад 10 років: голова американського ФБР зібрався відвідати РФ, — Politico

Директор Федерального бюро розслідувань США (ФБР) Каш Патель зібрався восени відвідати Росію на тлі напруження стосунків між Вашингтоном та Москвою. Якщо візит відбудеться, він стане першим за понад десятиліття, коли голова правоохоронного відомства здійснить подібну мандрівку.

Ця поїздка попередньо запланована на середину жовтня. У межах візиту Патель має відвідати Москву та Санкт-Петербург, де, ймовірно, буде прийнятий представниками російської ФСБ, пише видання Politico.

"Для глави ФБР це буде незвичайна й делікатна поїздка до однієї з головних супротивниць Америки. Ці плани з’явилися на тлі тривалого протистояння між Вашингтоном і Москвою щодо війни в Україні, коли американські законодавці вимагають введення нових жорстких санкцій проти Росії", — йдеться у публікації.

Джерела, обізнані із ситуацією, підтвердили плани щодо поїздки Пателя до Росії. Однак офіційних підтверджень візиту немає, а плани ще можуть переглянути.

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Також наразі залишається невідомим питання про те, чи зустрінеться Патель з російським диктатором Володимиром Путіним або кимось із його високопоставлених політичних радників. Невідомо і те, з приводу яких питань глава ФБР зібрався відвідати Росію.

Видання зазначає, що останнім директором ФБР, який побував у Росії, був Роберт Мюллер, який він відвідав країну у 2013 році, ще до російської окупації Криму. Він зокрема був відомим тим, що очолював розслідування щодо можливого втручання РФ у президентські вибори США 2016 року. У ньому також йшлося про ймовірні зв'язки із передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Натомість Патель це розслідування критикував і називав "містифікацією про російську змову".

Нагадаємо, 20 липня скандальна блогерка з оточення президента США Дональда Трампа та прихильниця MAGA Лора Лумер раптом приїхала до України.

Також 20 липня Дональд Трамп заявив, що хоче змінити законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії.